Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для нужд страны в следующем году от международных партнеров требуется 115 миллиардов евро (примерно 126 миллиардов долларов). Об этом он заявил журналистам 19 ноября в Берлине после встречи с представителями государств «Коалиции добровольцев». Для Киева эти средства имеют решающее значение для продолжения войны, поддержания обороноспособности и обеспечения финансовой стабильности государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина проинформировала о своих потребностях Европейский союз и международных партнеров. Президент признал, что это огромная сумма, но напомнил, что страна находится в условиях войны.

«Прошу прощения за то, что вынужден говорить о деньгах, но мы находимся в состоянии войны», — приводит его слова Кйив Индепендент.

Украинский лидер отметил, что часть необходимых на следующий год средств уже обеспечена, и ведется работа по поиску оставшейся суммы.

Откуда взялись 115 миллиардов евро?

115 миллиардов евро, озвученные Зеленским, — это общая финансовая потребность Украины, которую она ожидает от международных партнеров на следующий год. Эти средства необходимы для военной помощи, поддержки государственного бюджета и обеспечения функционирования основных систем страны в условиях войны.

Европейская комиссия внесла предложение о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро в 2027 году. Планируется, что 25 миллиардов евро из этой суммы будут направлены на военную помощь, а 20 миллиардов евро — на покрытие бюджетных расходов.

Кроме того, существует кредит поддержки Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро. По словам Зеленского, ожидается, что основная часть необходимых на следующий год средств будет обеспечена, однако задача по поиску дополнительных ресурсов остается актуальной.

Что такое «Коалиция добровольцев» и какова ее цель?

Встреча в Берлине была организована в рамках «Коалиции добровольцев». Это формат международного сотрудничества, направленный на оказание помощи Украине в войне с Россией и обеспечение безопасности страны после окончания боевых действий.

То, что коалиция называется «добровольческой», не случайно. Это не международная организация, основанная на обязательном членстве. Государства участвуют в оказании военной, финансовой, дипломатической или иной помощи Украине, исходя из своей политической позиции и возможностей.

Сопредседателями формата являются Франция и Великобритания. Германия, как один из основных участников, активно вовлечена в процесс.

19 ноября 2026 года в Берлине под председательством канцлера Германии Фридриха Мерца состоялась очередная встреча коалиции. В ней приняли участие более 40 делегатов лично и в онлайн-формате. На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Энди Бернем, президент Украины Владимир Зеленский и представители других государств.

Какая еще помощь, помимо денег, нужна Украине?

На переговорах в Берлине, наряду с финансовыми вопросами, обсуждались укрепление противовоздушной обороны Украины, защита энергетической инфраструктуры и будущие гарантии безопасности.

По словам Зеленского, из-за участившихся атак России с использованием баллистических ракет и реактивных дронов приоритетной задачей остается защита украинских городов, энергетических объектов, мостов и логистической системы.

Во встрече также приняли участие специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Представители европейских государств подчеркнули необходимость учета интересов Европы и Украины в будущих мирных переговорах.

Участники коалиции договорились продолжать сотрудничество по оказанию долгосрочной военной и финансовой помощи Украине, усилению ПВО и разработке гарантий безопасности.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи в Берлине, также было подтверждено обязательство продолжать оказывать Украине военную, финансовую и дипломатическую поддержку.

Таким образом, запрос Киева на 115 миллиардов евро на следующий год показывает, что проблемы, стоящие перед Украиной, не ограничиваются только ситуацией на фронте. Для страны наряду с военной защитой решающее значение имеют сохранение экономики, финансирование государственного бюджета и формирование системы безопасности после войны.