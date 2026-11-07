«В нашей обороне образуется брешь»: Германия прекратила поставки систем Патриот Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что официальный Берлин больше не может поставлять Украине новые зенитно-ракетные комплексы Патриот и боеприпасы к ним.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что из-за ограниченности запасов вооружений дальнейшие поставки могут создать серьезную угрозу национальной безопасности и обороноспособности самой страны.

«Мы отдали всё, что могли»: заявление Писториуса

В интервью медиагруппе Функе министр обороны Германии открыто признал тяжесть ситуации:

Ограничения в поставках: «Ситуация с поставками, особенно в отношении систем Патриот, предназначенных для противовоздушной обороны, складывается очень сложная. Германия уже передала Украине несколько комплексов и большое количество управляемых ракет к ним. В настоящее время дополнительные системы поставляться не будут», — сказал Писториус;

Угроза собственной безопасности: Министр добавил, что выделение Киеву новых средств обороны может напрямую привести к возникновению брешей в обороне самого Бундесвера;

Предел Берлина: Несмотря на то, что Германия остается одним из крупнейших военных доноров Украины, она заявила, что запасы зенитно-ракетных комплексов достигли стратегического предела.

Остается ли небо Киева открытым? Риски нехватки ракет

Прекращение поставок со стороны Германии происходит в момент, когда система противовоздушной обороны Украины значительно ослабла:

Признание Зеленского: Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавал, что из-за дефицита зенитных ракет по всей стране Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными трудностями при перехвате российских баллистических ракет;

«Худшая ситуация за время войны»: Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев официально заявил, что ситуация с системами ПВО в Украине достигла худшего уровня с начала полномасштабных боевых действий.

Ожидается, что неспособность западных союзников направить новые средства ПВО значительно снизит возможности Украины по защите критически важных объектов инфраструктуры и городов от ракетных ударов.