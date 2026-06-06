Илон Маск: Орбитальные центры обработки данных проще спутников Starlink

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что будущие орбитальные центры обработки данных (ЦОД), предназначенные для искусственного интеллекта, будут гораздо проще нынешних коммуникационных спутников Starlink. По словам Маска, спутник Starlink В3 является крайне сложной системой. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

При этом орбитальный ЦОД для ИИ будет состоять в основном из солнечных панелей, системы охлаждения с радиаторами, основного вычислительного оборудования и лазерных каналов связи. Лазерные каналы обеспечат подключение к сети Starlink и передачу данных на Землю. По сравнению с коммуникационными спутниками, такая инфраструктура выглядит менее сложной с инженерной точки зрения.

Идея размещения вычислительных мощностей непосредственно на орбите обсуждается уже несколько лет. Это позволяет использовать практически неограниченную солнечную энергию и снизить нагрузку на наземные центры обработки данных. В начале года SpaceX объявила о поглощении проекта xAI, что послужит реализации ЦОД в космосе.

Новые спутники Starlink В3 обеспечат пропускную способность в 10 раз выше, чем версия В2 — каждый из них сможет работать на скорости более 1 Тбит/с. Согласно плану, количество устройств также увеличится в 10 раз, в результате чего общая емкость всей системы возрастет более чем в 100 раз.