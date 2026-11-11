«Картографическая уловка» США не сработала: в чем главное препятствие на переговорах в Абу-Даби?
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- План территориального компромисса между Россией и Украиной, предложенный представителями США, был решительно отвергнут Киевом.
- Дипломаты под руководством Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа стремились достичь мира путем изменения административных границ в Донбассе.
- Однако украинская сторона заявила, что не готова идти на какие-либо территориальные уступки.
Новый план территориального компромисса, выдвинутый спецпредставителями президента США Дональда Трампа для возобновления переговоров с Россией, был решительно отвергнут Киевом. Согласно информации, распространенной влиятельным британским изданием Те Телеграф, речь идет об инициативе достижения мира путем изменения административных границ Донецкой и Луганской народных республик.
«Картографическая уловка» и твердая позиция Киева
Как сообщают источники, предложенный американскими дипломатами компромисс был своего рода «картографической уловкой». Согласно плану:
Предусматривалось полное сохранение текущей линии военного контроля России в Донбассе.
Киев сохранял бы под своим контролем крупные города, а Москва получила бы возможность официально объявить о достижении своих целей.
Однако украинская сторона категорически отказалась обсуждать этот сценарий. По словам источника, близкого к переговорному процессу, делегация Киева никогда не обсуждала и не будет обсуждать никакие территориальные уступки. Украина не готова признавать переход этих земель под контроль России ни де-факто, ни де-юре, и этот принципиальный подход остается неизменным с самого начала переговоров.
Детали переговоров
Основные аспекты и подход сторон
Предложение представителей США
Изменение административных границ ДНР и ЛНР и поиск территориального компромисса
Ответ Украины
Категорический отказ от территориальных уступок (непризнание ни де-факто, ни де-юре)
Переговоры в Абу-Даби
Главное препятствие трехсторонних консультаций, начавшихся 10 ноября
Главы делегации США
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф
Смена направления
Из-за того, что вопрос границ зашел в тупик, обсуждения были переключены на гарантии безопасности
«Поскольку территориальные вопросы зашли в тупик, представители США на встречах в Абу-Даби вынуждены сосредоточить основное внимание на послевоенных гарантиях безопасности и новой архитектуре безопасности Европы».
Новый фокус на переговорах в Абу-Даби
В настоящее время на трехсторонних консультациях России, США и Украины, продолжающихся в столице ОАЭ Абу-Даби, именно вопрос согласования границ стал самой большой проблемой. Американские дипломаты во главе с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, не сумев достичь компромисса по границам, оперативно перенаправили ход переговоров на выработку новых послевоенных гарантий безопасности для Европы.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что первый раунд обсуждений в Абу-Даби прошел крайне продуктивно, однако особо подчеркнул, что сторонам не стоит ожидать немедленных глобальных прорывов.
Как вы считаете, возможно ли достижение соглашений по гарантиям безопасности без решения вопроса границ и территориальной целостности? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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