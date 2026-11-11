Новый план территориального компромисса, выдвинутый спецпредставителями президента США Дональда Трампа для возобновления переговоров с Россией, был решительно отвергнут Киевом. Согласно информации, распространенной влиятельным британским изданием Те Телеграф, речь идет об инициативе достижения мира путем изменения административных границ Донецкой и Луганской народных республик.

«Картографическая уловка» и твердая позиция Киева

Как сообщают источники, предложенный американскими дипломатами компромисс был своего рода «картографической уловкой». Согласно плану:

Предусматривалось полное сохранение текущей линии военного контроля России в Донбассе.

Киев сохранял бы под своим контролем крупные города, а Москва получила бы возможность официально объявить о достижении своих целей.

Однако украинская сторона категорически отказалась обсуждать этот сценарий. По словам источника, близкого к переговорному процессу, делегация Киева никогда не обсуждала и не будет обсуждать никакие территориальные уступки. Украина не готова признавать переход этих земель под контроль России ни де-факто, ни де-юре, и этот принципиальный подход остается неизменным с самого начала переговоров.