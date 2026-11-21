Дональд Трамп высказался о продолжительности войны в Украине и трудностях, с которыми сталкивается российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что Путин оказался втянут в военный конфликт, который изначально должен был завершиться в короткие сроки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин ведет в Украине войну, которая должна была продлиться всего один день. Американский лидер также подчеркнул, что сильная личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским является одним из факторов, способствующих затягиванию конфликта.

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«Сейчас Путин испытывает трудности, потому что он ведет войну, которая должна была продлиться один день», — сказал Трамп, комментируя ситуацию в Украине.

Трамп заявил, что война могла закончиться два года назад

Президент США отметил, что отношения между лидерами Украины и России также повлияли на продолжительность конфликта.

По мнению Трампа, если бы Владимир Зеленский и Владимир Путин не испытывали друг к другу такой сильной неприязни, война в Украине могла бы закончиться еще два года назад.

Это его заявление вновь вынесло на повестку дня дискуссии о продолжительности конфликта в Украине, отношениях между политическими лидерами и возможностях достижения мира.