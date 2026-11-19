Мерц объявил о проведении четырехсторонних переговоров по Украине
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах проведения четырехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины, США и Европы.
- Для встречи рассматривается нейтральная территория, включая вариант Объединенных Арабских Эмиратов, однако точная дата и место переговоров пока не определены.
- Европейская сторона в рамках этого формата намерена обсудить вопросы суверенитета, территориальной целостности и гарантий безопасности Украины.
В дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине может появиться новый формат. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о планах проведения четырехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины, США и Европы. Сообщается, что для встречи ищется нейтральная территория, однако точная дата и место пока не определены.
Об этом Мерц заявил в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи с участниками «коалиции желающих». По словам канцлера Германии, стороны рассматривают возможность организации переговоров в ближайшее время.
Вариант с ОАЭ также рассматривается для переговоров
Фридрих Мерц подчеркнул, что вопрос выбора нейтрального места для предстоящей встречи находится на стадии обсуждения. В качестве одного из возможных адресов он упомянул Объединенные Арабские Эмираты.
«Это может быть, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря этому мы получим возможность представить нашу общую европейскую позицию», — сказал канцлер Германии.
Согласно заявлению Мерца, переговоры планируется организовать в надежде на то, что Россия также присоединится к процессу. Однако на данный момент нет информации о том, что Москва официально согласилась участвовать во встрече в таком формате.
Европейская сторона, в свою очередь, считает приоритетными вопросы сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечения прочных гарантий безопасности для страны, а также ее интеграции в европейскую систему безопасности.
Кого Европа может отправить на переговоры?
По данным издания Политико, Европейский союз также достиг соглашения относительно состава делегации, которая может принять участие в переговорах с Россией на экспертном уровне.
Ожидается, что со стороны Европы примут участие представители «группы Э5» — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также представители Европейской комиссии и Европейского совета.
Сообщается, что между европейскими странами в течение нескольких недель существовали разногласия по вопросу о том, кто именно должен участвовать в переговорах. Однако, согласно представленной информации, после неформального саммита в Дублине по составу делегации было достигнуто соглашение.
Участие Европы в данном формате означает, что страны континента стремятся самостоятельно представлять свою позицию в дипломатических процессах по Украине.
Европа не хочет оставаться в стороне от обсуждения судьбы Украины
Дипломатические усилия вокруг переговоров еще раз демонстрируют стремление европейских стран принимать непосредственное участие в процессе принятия решений по прекращению войны в Украине.
Согласно позиции Берлина, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности и ее место в европейской системе безопасности должны стать важными направлениями предстоящих дискуссий.
Однако четырехсторонняя встреча с участием России, Украины, США и Европы пока упоминается как планируемый формат. Окончательные договоренности по точной дате, месту проведения, официальному составу участников и повестке дня переговоров не объявлены.
По этой причине данную дипломатическую инициативу пока следует оценивать не как достигнутое соглашение о прекращении войны, а как заявление о возможном формате переговоров.
Примечание редакции: Некоторые детали относительно европейской делегации и четырехстороннего формата основаны на данных предоставленного источника. Они приведены с осторожной атрибуцией, а не как официально утвержденное окончательное решение. Предыдущие заявления Германии о переговорах с участием Европы также показывают, что вопрос участия Европы в дипломатическом процессе находится на стадии обсуждения.
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