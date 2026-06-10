В Шайхантахурском районе братья присвоили крупную сумму денег под предлогом продажи дома

·1·Общество
В Шайхантахурском районе братья присвоили крупную сумму денег под предлогом продажи дома

На рынке недвижимости, к сожалению, все еще встречаются лица, которые заманивают честных покупателей в ловушку и мошенническим путем присваивают их многолетние сбережения. В Шайхантахурском районе города Ташкента было раскрыто подобное особо крупное спланированное мошенничество. Следственным отделом при ГУВД столицы возбуждено уголовное дело в отношении братьев — Зафаржона И. (1986 г.р.) и Зокира И. (1987 г.р.), которые, войдя в доверие к гражданам, лишили их крупной денежной суммы.

В ходе дознания и предварительного следствия стали известны детали преступной схемы. Выяснилось, что хитрые братья, выдав чужую собственность за свою, договорились о продаже этого жилого дома жителю Учтепинского района за 900 тысяч долларов США. Завоевав доверие покупателя, они получили 363 000 долларов США в качестве первоначального взноса (аванса) якобы для гарантии того, что дом не будет продан другим лицам. Однако, получив деньги, «предприимчивые» продавцы внезапно исчезли, перестали отвечать на звонки и полностью прервали связь. Когда потерпевший понял, что его обманули, и провел собственное расследование, выяснилось, что данный объект недвижимости уже был законно продан и оформлен на имя совершенно другого человека.

По данному факту ГУВД города Ташкента возбудило уголовное дело по соответствующей части статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в настоящее время ведется тщательное расследование. Справедливость восторжествует, и лица, незаконно присвоившие сотни тысяч долларов чужих средств, неминуемо понесут заслуженное наказание перед законом.

В связи с этим происшествием ГУВД еще раз призывает граждан страны к бдительности. При заключении сделок с недвижимостью или крупных контрактов, чтобы не стать жертвой обмана, настоятельно рекомендуется оформлять сделки исключительно через нотариусов и уполномоченные государственные органы, а передавать денежные средства только после полной проверки подлинности и чистоты документов.

Следите за спокойствием в нашей столице, оперативной борьбой с мошенничеством, юридическими консультациями и самыми важными социальными и эксклюзивными новостями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

ТашкентШайхантахурМошенничествоГУВДНедвижимость
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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