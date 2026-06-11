Меры по обеспечению безопасности на дорогах будут усилены

·8·Общество
Меры по обеспечению безопасности на дорогах будут усилены

В нашей стране последовательно продолжаются системные реформы, направленные на возвеличивание ценности человека, защиту мирной жизни и здоровья наших граждан. Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения и установления порядка на улицах, с чем мы сталкиваемся ежедневно, находится в центре постоянного внимания государства. В связи с этим 11 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился со специальной презентацией по дальнейшему совершенствованию национального законодательства, направленного на повышение безопасности участников дорожного движения до самого высокого уровня.

На этом важном совещании основное внимание было уделено вопросам заблаговременного предотвращения и устранения неприятных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), происходящих на улицах нашей страны.

Будет положен конец вождению несовершеннолетними

В ходе анализа была особо отмечена крайне болезненная проблема, вызывающая серьезную обеспокоенность и дискуссии в нашем обществе. Были жестко осуждены случаи, когда некоторые безответственные граждане и родители халатно разрешают управлять транспортными средствами (автомобилями) лицам, не достигшим совершеннолетия, не имеющим соответствующих водительских прав и опыта. Было особо подчеркнуто, что из-за таких неправомерных действий и невнимательности на наших дорогах происходят трагические аварии, заканчивающиеся смертельными исходами и получением людьми серьезных пожизненных травм.

Поэтому, исходя из требований сегодняшнего дня, было указано на необходимость создания механизма обеспечения строгого соблюдения правил дорожного движения (ПДД) на основе совершенно нового подхода. В целях предотвращения тяжких и кровавых аварий было заявлено о внедрении системы дальнейшего усиления мер юридической ответственности за нарушения и обеспечения неотвратимости наказания. Эти меры гарантируют безопасное передвижение на дорогах не только водителей, но и пешеходов, а также наших детей.

Наш уважаемый Президент полностью одобрил эти стратегические предложения, направленные на обеспечение неприкосновенности человеческой жизни и мира на дорогах. По обсужденным крайне важным вопросам он дал ответственным лицам министерств и ведомств конкретные поручения по обновлению законодательства в кратчайшие сроки и его реализации на практике. Пусть наши дороги всегда будут безопасными, а поездки — благополучными!

Следите за последними изменениями на дорогах нашей страны, новыми штрафами и правилами для водителей, а также самыми достоверными и эксклюзивными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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