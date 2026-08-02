Демографические изменения в Узбекистане: рождаемость снижается, смертность растет
В январе-июне естественный прирост населения в стране заметно снизился. В статистике фиксируются серьезные изменения.
В Узбекистане почему снижается рождаемость? Почему показатели смертности продолжают расти?
В первой половине 2026 года темпы прироста населения снизились до уровня, не наблюдаемого в последние годы. Рождаемость сокращается, а смертность растет — в этой статье раскрываются основные факторы, влияющие на демографическую ситуацию.
Показатели рождаемости
В январе-июне 2026 года родилось 373,4 тыс. детей.
Это на 32,1 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение рождаемости продолжается и в последние отчетные периоды.
Случаи смерти
За отчетный период зарегистрировано 86,9 тыс. смертей.
Это на 2,8 тыс. больше показателей прошлого года.
Изменения в демографической ситуации ставят новые задачи перед социально-экономической сферой и системой здравоохранения страны.
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