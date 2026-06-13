Вынесен приговор бывшему сотруднику ОВД, совершившему смертельное ДТП

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Обеспечение верховенства закона и неотвратимость наказания за любое совершенное преступление остаются главными критериями работы правоохранительных органов нашей страны. В Бекабадском районном суде по уголовным делам завершился судебный процесс над бывшим сотрудником органов внутренних дел, который пытался скрыть тяжкое преступление, связанное с гибелью человека, и был оглашен окончательный приговор. Подробности этого резонансного дела были освещены в информационном выпуске «Замон» телеканала «Менинг Юртим».

На этом судебном заседании, показавшем, что перед законом все равны вне зависимости от бизнеса или социального статуса, были прояснены все детали трагического происшествия.

Пьяное ДТП и попытка сокрытия преступления

Установлено, что гражданин Д.Н., 1989 года рождения, работал оперуполномоченным в отделе уголовного розыска ОВД города Бекабада. 11 декабря 2025 года, управляя личным автомобилем марки «Нексиа» в состоянии алкогольного опьянения, он совершил наезд на 43-летнего пешехода на автодороге «Бука—Бекабад».

После ДТП он сначала посадил пострадавшего в машину и направился в сторону больницы. Однако по пути, опасаясь потери должности, он изменил решение и решил скрыть содеянное. Согласно показаниям бывшего сотрудника в суде, увидев, что пешеход не дышит, он впал в состояние сильного шока и страха. Затем, с целью уничтожения следов преступления, при содействии супруги он выбросил тело погибшего в канал «Фархад», протекающий примерно в 35-40 километрах от места происшествия. Тело жертвы страшного убийства было найдено в воде после долгих поисков, спустя 80 дней.

В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с деталями этого резонансного уголовного дела в Бекабаде и строгой мерой наказания, назначенной судом:

Время совершения преступления Возраст погибшего и срок обнаружения тела Бывший статус обвиняемого Соответствующие статьи Уголовного кодекса Окончательное наказание, назначенное судом 11 декабря 2025 года 43 года (Тело через 80 дней найдено) Оперуполномоченный ОВД города Бекабада Статья 266 (часть 2)

Статья 134 (Надругательство над могилой) 7 лет лишения свободы (запрет на вождение 3 года)

Раскаяние в зале суда и справедливый приговор

В ходе судебного процесса обвиняемый Д.Н. утверждал, что нажал на тормоз, как только увидел пешехода, но избежать столкновения было невозможно. Он выразил искреннее раскаяние в содеянном и заявил, что после случившегося сам пришел в ОВД Бекабадского района и признался в содеянном. Также он попросил суд о снисхождении, пообещав оказывать материальную и моральную поддержку семье погибшего после отбытия наказания.

Окончательное решение суда: Бекабадский районный суд по уголовным делам, всесторонне изучив каждое доказательство, признал бывшего сотрудника виновным по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) и статье 134 (Надругательство над могилой — в части сброса тела в воду) Уголовного кодекса. Согласно приговору суда, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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