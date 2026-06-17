В Навои произошел крупный пожар в торговых магазинах и складе

В Учкудукском районе Навоийской области произошел пожар в магазинах по продаже продуктов питания и строительных материалов, а также на складе. Об этом сообщила пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 16 июня в 18:35 в ЧС поступил вызов о том, что на улице Амира Темура в махалле «Мустакиллик» горят магазины продуктов и стройматериалов, а также склад, принадлежащие ООО «Эл Барака Ул Хак» и ИП «Лидер Базар».

На основании сообщения на место происшествия были привлечены в общей сложности 6 специальных экипажей из пожарно-спасательных подразделений Учкудукского района, АО «НГМК» и ГП «Навоиуран».

Спасатели прибыли на место происшествия в 18:38, к 19:06 огонь был локализован, а к 20:05 полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадала площадь около 300 квадратных метров торговых магазинов и территории хранения строительных материалов. При этом удалось спасти 2 тысячи квадратных метров площади.

На данный момент информации о пострадавших гражданах не поступало.