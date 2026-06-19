«Гастроли» лжепрокурора завершены: подробности мошенничества

·14·Общество
«Гастроли» лжепрокурора завершены: подробности мошенничества

В ходе оперативных мероприятий, проведенных Управлением личной безопасности Генеральной прокуратуры, был задержан гражданин А.А., который выдавал себя за сотрудника прокуратуры, чтобы входить в доверие к людям. По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, данный лжесотрудник давал гражданам громкие обещания, в результате чего те теряли огромные суммы денежных средств.

Хроника преступных схем и причиненного ущерба

«Масштабы деятельности» подозреваемого А.А. были весьма широки: он совершал преступления, начиная от продажи земли и обмена автомобилей и заканчивая обкрадыванием дома близкого знакомого:

Потерпевшие

Примененная преступная схема и данные обещания

Сумма причиненного ущерба

Б.М. и С.Ш.

Обещание получить высокую прибыль путем закупки пшеницы по низкой цене и ее последующей переработки

1,7 миллиарда сумов

М.Т. (предприниматель)

Восстановление отмененного решения по земельному участку площадью 50 соток в Яккасарайском районе города Ташкента

95 000 долларов США

И.Н.

Обещание через социальные сети обменять автомобиль Кобалт 2014 года выпуска на новый Гентра (завладел машиной и продал ее другому лицу)

Автомобиль Кобалт

А.К.

Установление близких отношений в обществе и получение копии ключей от дома. Обкрадывание квартиры, воспользовавшись отъездом владельца в путешествие

Большое количество золотых украшений

Верховенство закона: официальное обвинение и мера пресечения

Незаконным действиям лжесотрудника был положен конец. 18 июня 2026 года подозреваемому А.А. было предъявлено официальное обвинение по статьям о мошенничестве, краже и другим соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе следственных действий, в целях обеспечения его содержания в изоляции от общества и предотвращения попыток скрыться от следствия, судом была применена «заключение под стражу» мера пресечения.

Генеральная прокуратура призывает граждан к бдительности:

Не исключено, что могут быть и другие граждане, пострадавшие от преступных действий данного лица. Если вы или ваши близкие попали в ловушку мошенничества этого человека или владеете какой-либо важной информацией по данному делу, просим обратиться по короткому номеру доверия Генеральной прокуратуры «1161» по телефону доверия.

Республика УзбекистанТашкентКобалтГентра
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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