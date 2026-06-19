«Гастроли» лжепрокурора завершены: подробности мошенничества
В ходе оперативных мероприятий, проведенных Управлением личной безопасности Генеральной прокуратуры, был задержан гражданин А.А., который выдавал себя за сотрудника прокуратуры, чтобы входить в доверие к людям. По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, данный лжесотрудник давал гражданам громкие обещания, в результате чего те теряли огромные суммы денежных средств.
Хроника преступных схем и причиненного ущерба
«Масштабы деятельности» подозреваемого А.А. были весьма широки: он совершал преступления, начиная от продажи земли и обмена автомобилей и заканчивая обкрадыванием дома близкого знакомого:
Потерпевшие
Примененная преступная схема и данные обещания
Сумма причиненного ущерба
Б.М. и С.Ш.
Обещание получить высокую прибыль путем закупки пшеницы по низкой цене и ее последующей переработки
1,7 миллиарда сумов
М.Т. (предприниматель)
Восстановление отмененного решения по земельному участку площадью 50 соток в Яккасарайском районе города Ташкента
95 000 долларов США
И.Н.
Обещание через социальные сети обменять автомобиль Кобалт 2014 года выпуска на новый Гентра (завладел машиной и продал ее другому лицу)
Автомобиль Кобалт
А.К.
Установление близких отношений в обществе и получение копии ключей от дома. Обкрадывание квартиры, воспользовавшись отъездом владельца в путешествие
Большое количество золотых украшений
Верховенство закона: официальное обвинение и мера пресечения
Незаконным действиям лжесотрудника был положен конец. 18 июня 2026 года подозреваемому А.А. было предъявлено официальное обвинение по статьям о мошенничестве, краже и другим соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
В ходе следственных действий, в целях обеспечения его содержания в изоляции от общества и предотвращения попыток скрыться от следствия, судом была применена «заключение под стражу» мера пресечения.
Генеральная прокуратура призывает граждан к бдительности:
Не исключено, что могут быть и другие граждане, пострадавшие от преступных действий данного лица. Если вы или ваши близкие попали в ловушку мошенничества этого человека или владеете какой-либо важной информацией по данному делу, просим обратиться по короткому номеру доверия Генеральной прокуратуры «1161» по телефону доверия.
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