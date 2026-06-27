В Джизаке начата проверка в отношении женщины, избившей ребенка соседа

·1·Общество
В Джизаке начата проверка в отношении женщины, избившей ребенка соседа

В Джизакской области проводится доследственная проверка в отношении женщины, причинившей телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку соседа. Об этом сообщило управление внутренних дел области.

Сообщается, что 19 июня текущего года жительница Шароф-Рашидовского района М.И. обратилась в районный отдел внутренних дел с заявлением о том, что ее ребенок 2015 года рождения был оскорблен и избит соседкой Н.Н. Также она потребовала принять законные меры в связи с данным инцидентом.

Согласно заключению назначенной судебно-медицинской экспертизы по данному происшествию, у несовершеннолетнего ребенка выявлены легкие телесные повреждения.

В то же время 20 июня гражданка Н.Н. также обратилась в РОВД, сообщив, что в ходе данного конфликта телесные повреждения были нанесены и ее несовершеннолетним детям. По этому факту также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время отделом внутренних дел Шароф-Рашидовского района проводятся доследственные мероприятия с целью выяснения всех деталей происшествия. Сообщается, что по результатам проверки ситуации будет дана правовая оценка.

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