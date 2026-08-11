Ожидается, что Душан Влахович продолжит карьеру в Турции

·43·Спорт
Ожидается, что Душан Влахович продолжит карьеру в Турции

Очередной нападающий, чьё будущее в футбольном мире оставалось неопределённым, выбрал новый клуб. Как сообщает Goal.com, сербский форвард Душан Влахович близок к продолжению карьеры в составе одного из грандов Турции — Бешикташа. По информации известных инсайдеров, переговоры между сторонами вошли в финальную стадию. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что футболист, родившийся в 2000 году, с 1 июля находился в статусе свободного агента. Его переход в Турцию оценивается как большое событие не только для стамбульского клуба, но и для всей Суперлиги. Финансовые условия контракта также установлены на высоком уровне, соответствующем статусу игрока.

Детали контракта и финансовое соглашение

По данным источника, руководство Бешикташа представило сербскому бомбардиру предложение, от которого трудно отказаться. Стороны достигли устной договорённости о трёхлетнем контракте. Предполагается, что футболист будет получать 10 миллионов евро за каждый сезон.

Кроме того, контракт предусматривает различные дополнительные бонусы и солидные подъёмные. Именно последнее улучшенное предложение стамбульского клуба сыграло решающую роль в положительном завершении трансфера.

Когда ожидается официальное объявление?

В настоящее время стороны ожидают официального заключения юристов. После полной юридической проверки пунктов соглашения ожидается, что Душан Влахович в ближайшие 48 часов вылетит в Стамбул.

Напомним, предыдущим клубом футболиста был туринский Ювентус, за который он выступал в течение четырёх лет. Не меняя чёрно-белые цвета формы, он переходит из туринского клуба в стамбульскую команду с такими же цветами.

Душан ВлаховичБешикташТурецкая СуперлигаТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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