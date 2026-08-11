Совет блогеров в Узбекистане: какие возможности он предоставляет блогерам?

При Союзе журналистов Узбекистана официально начал свою деятельность Творческий совет блогеров. Новая структура призвана объединить представителей медиапространства страны, повысить их профессиональное мастерство и создать эффективную площадку для диалога с государством и обществом.

Об этой важной инициативе сообщил председатель Союза журналистов Узбекистана Shuhratjon Oripov.

Традиционные СМИ и блогерство: сила, формирующая общественное мнение

По словам председателя Союза, сегодня цифровые медиа и блогерство уже стали неотъемлемой и важной частью национального информационного пространства:

«Сегодня наряду с традиционными средствами массовой информации блогеры также активно формируют общественное мнение и играют важную роль в распространении оперативной и влиятельной информации. Поэтому поддержка их профессионального развития и содействие созданию ответственного контента являются требованием времени», — сказал Shuhratjon Oripov.

Правовая защита и деятельность без давления

Созданный Творческий совет берет на себя важные полномочия и задачи по защите прав блогеров. В частности, совет планирует оказывать практическую помощь по следующим направлениям:

Содействие в получении информации: оказание правовой и организационной помощи в процессе получения информации от DXSH и государственных органов;

Правовая и консультационная поддержка: защита интересов блогеров при столкновении с различными угрозами, незаконным давлением или спорными ситуациями в ходе деятельности;

Повышение профессионального мастерства: организация тренингов и платформ для обмена опытом по подготовке ответственного и объективного контента.

В Союзе подчеркнули, что этот шаг является стратегическим этапом на пути развития объективной и качественной информационной среды в стране.

Блогерство — прибыльный бизнес: цифры и статистика

В последние годы в Узбекистане инфлюенсерство и блогерство формируются как отдельная сфера и легальный бизнес. Опубликованные цифры также показывают, что экономический вес этой отрасли постепенно растет:

Зарегистрированные лица: в стране официально зарегистрировано более 2 тысяч инфлюенсеров и блогеров;

Финансовый оборот: по итогам прошлого года общий финансовый оборот 66 крупных блогеров составил 27 миллиардов сумов ;

Вклад в государственный бюджет: представители этой сферы уплатили в государственный бюджет более 1 миллиарда сумов налогов.

Создание Творческого совета блогеров будет способствовать дальнейшему укреплению социального и правового статуса представителей отрасли.

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