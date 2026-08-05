Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Gentra в городе Jizzax завершилось гибелью человека. В результате трагедии погибла 21-летняя блогер Orzigul Urazmatova. Об этом сообщила информационная служба Управления безопасности дорожного движения Службы общественной безопасности УВД Jizzaxской области.

По предварительным данным, происшествие произошло 5 августа примерно в 03:00 на автомобильной дороге, проходящей через территорию махалли “O‘ratepalik” города Jizzax.

Как сообщается, Orzigul Urazmatova, 2005 года рождения, проживавшая в Шароф Рашидовском районе, ехала на автомобиле Gentra под своим управлением, но потеряла контроль над рулём. В результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.

В результате столкновения водительница с тяжёлыми телесными повреждениями была доставлена в реанимационное отделение медицинского объединения Jizzaxской области. Несмотря на все усилия врачей, спасти её жизнь не удалось.

Пострадала также 18-летняя девушка, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира. Она госпитализирована, и в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время по факту данного дорожно-транспортного происшествия следственным отделом УВД города Jizzax проводится доследственная проверка. Все обстоятельства и причины происшествия изучаются правоохранительными органами.