Велогонщик из Узбекистана завоевал 3 медали на международном турнире

·59·Спорт
Велогонщик из Узбекистана завоевал 3 медали на международном турнире

В словацком городе Прешов прошёл престижный международный турнир по велотреку «ГП Словак Кйклинг Федератион». В этих напряжённых соревнованиях, состоявших из двух этапов, успешно выступил член сборной Узбекистана Сергей Ростовцев. Он поднялся на все ступени пьедестала и достойно защитил честь нашей страны.

Об этом радостном событии официально сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана (НОК).

Все ступени пьедестала: золото, серебро и бронза!

В напряжённой борьбе на словацком треке наш соотечественник продемонстрировал высокий уровень физической и тактической подготовки. По итогам двух этапов Ростовцев 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Комплект медалей наш спортсмен завоевал в следующих дисциплинах:

  • Дисциплина «скрэтч» (Скратч): На первом этапе этой дисциплины, требующей железной воли и высокой скорости, Сергей Ростовцев опередил всех соперников и золотую медаль завоевал.

  • Дисциплина «гонка на выбывание» (Элиминатион): В этой сложной и тактически насыщенной дисциплине, проходившей в рамках обоих этапов, наш соотечественник продемонстрировал стабильное выступление и соответственно серебряной и бронзовой медалей удостоился.

Стабильность на международной арене

Подобные успехи представителей сборной Узбекистана по велоспорту на европейских аренах являются практическим результатом высокого внимания к этому виду спорта в нашей стране и системной подготовки. Победа на турнире «ГП Словак Кйклинг Федератион» в Прешове поможет Сергею Ростовцеву пополнить запас рейтинговых очков и ещё больше укрепить психологическую готовность к предстоящим крупным соревнованиям.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Сергей РостовцевУзбекистанПрешовСловакияTelegram
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтТьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтСегодня, 03:11Жозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиЖозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиСегодня, 02:56Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиЛиверпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 02:54Жозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомЖозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомСегодня, 02:30Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамЛамин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамСегодня, 01:12Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Сегодня, 00:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля