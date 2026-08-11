Велогонщик из Узбекистана завоевал 3 медали на международном турнире

В словацком городе Прешов прошёл престижный международный турнир по велотреку «ГП Словак Кйклинг Федератион». В этих напряжённых соревнованиях, состоявших из двух этапов, успешно выступил член сборной Узбекистана Сергей Ростовцев. Он поднялся на все ступени пьедестала и достойно защитил честь нашей страны.

Об этом радостном событии официально сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана (НОК).

Все ступени пьедестала: золото, серебро и бронза!

В напряжённой борьбе на словацком треке наш соотечественник продемонстрировал высокий уровень физической и тактической подготовки. По итогам двух этапов Ростовцев 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Комплект медалей наш спортсмен завоевал в следующих дисциплинах:

Дисциплина «скрэтч» (Скратч): На первом этапе этой дисциплины, требующей железной воли и высокой скорости, Сергей Ростовцев опередил всех соперников и золотую медаль завоевал.

Дисциплина «гонка на выбывание» (Элиминатион): В этой сложной и тактически насыщенной дисциплине, проходившей в рамках обоих этапов, наш соотечественник продемонстрировал стабильное выступление и соответственно серебряной и бронзовой медалей удостоился.

Стабильность на международной арене

Подобные успехи представителей сборной Узбекистана по велоспорту на европейских аренах являются практическим результатом высокого внимания к этому виду спорта в нашей стране и системной подготовки. Победа на турнире «ГП Словак Кйклинг Федератион» в Прешове поможет Сергею Ростовцеву пополнить запас рейтинговых очков и ещё больше укрепить психологическую готовность к предстоящим крупным соревнованиям.

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