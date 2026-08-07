Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих

В Узбекистане в социальных сетях широко распространилось видео с трогательным событием, произошедшим в день свадьбы, и привлекло внимание тысяч пользователей. На нём запечатлено, как жених и невеста перед началом торжества посетили могилу покойного отца жениха.

На видео жених возлагает цветы к могиле отца и отдаёт дань уважения его памяти. Невеста же кланяется у могилы и приветствует покойного. После этого они вместе молятся и вспоминают усопшего.

Эти кадры вызвали тёплую реакцию в социальных сетях. Многие пользователи оценивают их как яркий пример безграничного уважения к родителям, верности и сыновнего долга. В комментариях также часто встречается мысль о том, что «даже если отца нет в этом мире, его благословение и память всегда занимают важное место в жизни детей».

К слову, подобная традиция характерна не только для Узбекистана. Ранее в социальных сетях широко обсуждались видео из США и Нигерии, на которых женихи и невесты в день свадьбы посещали могилы покойных родителей и отдавали дань уважения их памяти.