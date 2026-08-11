Заместитель генерального директора OpenAI Брэд Лайткап покинул компанию

Брэд Лайткап, один из наиболее долго занимавших высокие руководящие должности топ-менеджеров OpenAI, лидера в сфере искусственного интеллекта, объявил об уходе с поста и запуске нового проекта. Об этом сообщило издание иксбт.ком. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно внутреннему сообщению, опубликованному во вторник для команды компании, этот шаг стал для Брэда Лайткапа «горько-сладким». Он отметил, что начинает работать над новой инициативой, и подчеркнул, что его вера в миссию OpenAI остается неизменной.

Многолетняя работа в компании

Брэд Лайткап присоединился к OpenAI в 2018 году и первые четыре года занимал должность финансового директора. Затем в 2022 году он стал операционным директором и оставался на этой должности до начала текущего года.

На фоне последних изменений в руководстве компании он перешел к управлению специальными проектами. До прихода в OpenAI он также работал в венчурном фонде Й Комбинатор вместе с генеральным директором Сэмом Альтманом.

В прощальном письме Лайткап написал: «Для меня было честью создавать первые операционные и бизнес-команды в сферах финансов, юриспруденции, кадров, партнерств и других направлениях. Одним из самых радостных аспектов этого пути было наблюдать, как каждая команда росла под руководством ярких лидеров».

Будущие планы и кадровые изменения

В своем письме Брэд Лайткап кратко рассказал о планах на будущее, намекнув, что начинает работу над новым венчурным проектом. По его словам, в последние месяцы он размышлял о следующем этапе и о том, что может помешать успеху миссии.

OpenAI, играющая важную роль в мире искусственного интеллекта, готовится к IPO — первичному публичному размещению акций, — и в последнее время переживает череду перестановок среди руководителей высокого уровня. В частности, в июле о своем уходе объявила Фиджи Симо, руководившая развитием искусственного общего интеллекта (AGI).

Кроме того, компанию недавно покинули бывший руководитель видеогенератора Sora Билл Пиблс и вице-президент компании по научному направлению Кевин Вейл.