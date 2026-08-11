Блогер Азиз Хакимов приговорён к лишению свободы на срок более 4 лет

Блогеру Азизу Хакимову оглашён приговор суда. Он приговорён к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили суды города Ташкента.

Сообщается, что 11 августа на закрытом судебном заседании Шайхантахурского районного суда по уголовным делам было рассмотрено уголовное дело в отношении Азиза Хакимова и оглашено окончательное решение.

В ходе судебного процесса Хакимов был оправдан по обвинению, связанному со статьёй 150 Уголовного кодекса — пропагандой войны. Суд пришёл к выводу, что в его действиях отсутствует состав данного преступления.

Однако блогер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 139 Уголовного кодекса — клевете, частью 2 статьи 140 — оскорблении, а также частью 2 статьи 156 — возбуждении национальной, расовой, этнической или религиозной вражды.

Путём частичного сложения наказаний суд назначил Азизу Хакимову окончательное наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Установлено, что срок отбывания наказания исчисляется с 26 сентября 2025 года.

Вместе с тем, согласно приговору суда, на Министерство цифровых технологий возложена обязанность заблокировать канал «Comrade_Aziz», который блогер вёл в мессенджере Telegram.

Шести лицам, признанным потерпевшими в рамках дела, разъяснено право обратиться в суд по гражданским делам для взыскания причинённого материального и морального вреда.

Кроме того, подсудимому разъяснены порядок и сроки подачи жалобы на приговор в вышестоящую судебную инстанцию.