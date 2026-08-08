Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности

Сегодня, 8 августа, ожидается свадьба одной из самых известных звёзд футбольного мира — Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Предполагается, что пара проведёт свадебную церемонию на острове Мадейра в Португалии — родине Роналду. Об этом сообщает издание «Те Сун».

Сообщается, что для Роналду и Джорджины, которые в настоящее время преимущественно проживают в Саудовской Аравии, торжественная церемония будет организована именно на Мадейре, где футболист родился и вырос.

По данным местных СМИ, собор в столице острова Фуншале забронирован на 8 августа для проведения крупной церемонии. Ожидается, что именно здесь состоится свадебная церемония пары. Собор способен вместить около 800 человек.

После венчания, как сообщается, Роналду и Джорджина вместе с гостями отправятся в пятизвёздочный отель Савой Палаке, расположенный всего в пяти минутах от собора. Предполагается, что свадебный банкет также состоится в этом роскошном комплексе.

Роналду — один из футболистов, чьё состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Поэтому ожидается, что его свадебная церемония с Джорджиной пройдёт с большим размахом и на высочайшем уровне роскоши.

В одном из самых престижных отелей Мадейры, комплексе Савой Палаке, есть шесть бассейнов, спа-центр, несколько ресторанов и роскошные номера.

Роналду и члены его семьи уже останавливались в этом отеле. Предполагается, что пара может разместиться в эксклюзивной зоне Те Ресерве на верхних этажах отеля. Стоимость проживания здесь начинается от 1100 фунтов стерлингов за ночь.

В отеле также есть зал Гранд Баллрум, предназначенный для крупных торжеств и способный одновременно принять до 1000 гостей. Кроме того, в распоряжении гостей будут ресторан Галаксиа на крыше, бассейны и другие роскошные зоны для отдыха.

Интересно, что рядом с отелем расположена и частная резиденция Роналду — семиэтажный особняк с видом на Атлантический океан, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, ожидается, что после свадебных торжеств пара останется в Савой Палаке вместе с близкими и друзьями.

Пока Роналду и Джорджина официально не подтвердили дату свадьбы и место проведения церемонии. Поэтому приведённая выше информация основана на сообщениях местных СМИ и источников.