Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности

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Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности

Сегодня, 8 августа, ожидается свадьба одной из самых известных звёзд футбольного мира — Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Предполагается, что пара проведёт свадебную церемонию на острове Мадейра в Португалии — родине Роналду. Об этом сообщает издание «Те Сун».

Сообщается, что для Роналду и Джорджины, которые в настоящее время преимущественно проживают в Саудовской Аравии, торжественная церемония будет организована именно на Мадейре, где футболист родился и вырос.

По данным местных СМИ, собор в столице острова Фуншале забронирован на 8 августа для проведения крупной церемонии. Ожидается, что именно здесь состоится свадебная церемония пары. Собор способен вместить около 800 человек.

Moviy-oq chiziqli minoralari bo‘lgan cherkov atrofidagi qizil tomli uylar manzarasi.

После венчания, как сообщается, Роналду и Джорджина вместе с гостями отправятся в пятизвёздочный отель Савой Палаке, расположенный всего в пяти минутах от собора. Предполагается, что свадебный банкет также состоится в этом роскошном комплексе.

Роналду — один из футболистов, чьё состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Поэтому ожидается, что его свадебная церемония с Джорджиной пройдёт с большим размахом и на высочайшем уровне роскоши.

В одном из самых престижных отелей Мадейры, комплексе Савой Палаке, есть шесть бассейнов, спа-центр, несколько ресторанов и роскошные номера.

Kechki payt palma daraxtlari bilan o‘ralgan mehmonxona va yoritilgan suzish havzasi.

Роналду и члены его семьи уже останавливались в этом отеле. Предполагается, что пара может разместиться в эксклюзивной зоне Те Ресерве на верхних этажах отеля. Стоимость проживания здесь начинается от 1100 фунтов стерлингов за ночь.

В отеле также есть зал Гранд Баллрум, предназначенный для крупных торжеств и способный одновременно принять до 1000 гостей. Кроме того, в распоряжении гостей будут ресторан Галаксиа на крыше, бассейны и другие роскошные зоны для отдыха.

Dengiz manzarali va ko‘k chiroqli hashamatli zalda oq gullar bilan bezatilgan dumaloq stol.

Интересно, что рядом с отелем расположена и частная резиденция Роналду — семиэтажный особняк с видом на Атлантический океан, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, ожидается, что после свадебных торжеств пара останется в Савой Палаке вместе с близкими и друзьями.

Tomida basseyn va dam olish maydoni bo‘lgan ko‘p qavatli mehmonxona majmuasi.

Пока Роналду и Джорджина официально не подтвердили дату свадьбы и место проведения церемонии. Поэтому приведённая выше информация основана на сообщениях местных СМИ и источников.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесМадейраФуншалСавой Палас
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