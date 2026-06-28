Трагедия по дороге на «Андижанскую польку»: погиб один ученик

В Асакинском районе Андижанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием учеников 14-й школы, возвращавшихся с мероприятия «Андижанская полька». В результате ДТП один ученик скончался, еще несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Официальную информацию по данному происшествию предоставило Управление безопасности дорожного движения Андижанской области.

Сообщается, что инцидент произошел 23 июня около 12:30 на 325-м километре автомобильной дороги международного значения А-373 «Ташкент–Ош», проходящей через территорию схода граждан махалли «Дастурхончи» Асакинского района.

По предварительным данным, автомобиль Дамас под управлением Т.Х. 1987 года рождения при повороте налево на перекрестке с регулируемым светофором не уступил дорогу грузовику марки ЗИЛ-138, двигавшемуся в противоположном направлении. В результате произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате аварии Н.Ф. 2011 года рождения, находившийся в салоне Дамас, был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь ученика не удалось.

По данному происшествию следственным отделом при ОВД Асакинского района проводятся доследственные проверочные мероприятия.

Эта трагедия вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Педагог и общественный деятель Исроил Тиллабоев обратился к ответственным лицам, призвав обратить внимание на то, насколько обеспечивается безопасность детей при организации подобных массовых мероприятий.

«Жизнь детей не должна подвергаться риску ради одного рекорда или мероприятия. Кто ответит за последствия вывода детей на мероприятие в 45-градусную жару?» — задал он вопрос.

Экономист Отабек Бакиров также раскритиковал деятельность Министерства культуры после случившегося. По его мнению, молчание официальных лиц в момент трагедии вызывает справедливое возмущение в обществе.

Расследование по данному делу продолжается.