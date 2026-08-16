Стали известны судейские записки: как был оценён бой Максачев — Ен Мачадо Герри?

В завершившемся в американском городе Филадельфия номерном турнире UFC 330 был опубликован официальный судейский протокол (скорекард) главного боя — противостояния чемпиона полусреднего веса Ислам Максачев и непобеждённого претендента Ен Мачадо Герри.

В напряжённом и тактически выверенном пятираундовом поединке все боковые судьи единогласно зафиксировали полное преимущество действующего чемпиона.

Оценки судей по раундам

Согласно опубликованному официальному протоколу, все три судьи отдали победу Максачев:

Сал Д'Амато: 49-46 в пользу Ислам Максачев (чемпион выиграл 4 из 5 раундов);

Майк Белл: 49-46 в пользу Ислам Максачев (чемпион выиграл 4 из 5 раундов);

Эрик Колон: 48-47 в пользу Ислам Максачев (зафиксировано преимущество российского бойца в 3 раундах).

Таким образом, боковые судьи отдали ирландскому претенденту лишь 1 или максимум 2 раунда по ходу поединка, а во всех остальных раундах Максачев полностью контролировал ситуацию в октагоне.

Новая вершина в истории UFC: 17 побед подряд

Эта успешная защита принесла Ислам Максачев историческое достижение:

Абсолютный рекорд: После этой победы Ислам Максачев стал абсолютным рекордсменом в истории UFC по продолжительности победной серии — 17 побед подряд;

Статус лидера: 34-летний чемпион, продолжив свою беспроигрышную серию в сильнейшей лиге, вновь доказал свой статус лучшего бойца мира.

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