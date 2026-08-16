Мяч, вылетевший с поля, стал причиной аварии: необычный случай в Уругвае!

·9·Спорт
Мяч, вылетевший с поля, стал причиной аварии: необычный случай в Уругвае!

В южноамериканском футболе произошёл редкий, интересный и одновременно опасный инцидент. Во время официального матча в рамках второго дивизиона Уругвая мяч, вылетевший за пределы поля, угодил прямо на автомобильную дорогу и стал причиной ДТП.

Чрезвычайная ситуация произошла во время матча между клубами «Уругвай Монтевидео» и «Пайсанду».

ДТП за пределами стадиона и 20-минутная пробка

В самый напряжённый момент игры после мощного удара футболиста мяч перелетел через трибуны стадиона и упал на расположенную рядом автомобильную дорогу:

  • Неожиданный удар: Мяч, вылетевший на проезжую часть, попал в одну из движущихся машин, спровоцировав неожиданную аварию на дороге;

  • Парализованное движение: В результате дорожно-транспортного происшествия движение транспортных средств на этой улице полностью остановилось примерно на 20 минут;

  • Без пострадавших: К счастью, в результате неожиданной автомобильной аварии никто не получил телесных повреждений, серьёзных последствий также зафиксировано не было.

Местная полиция и соответствующие службы быстро ликвидировали последствия происшествия и вскоре восстановили движение на дороге.

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УругвайУругвай МонтевидеоПайсандуTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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