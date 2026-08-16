29 побед: Максачев и Нурмагомедов открыли новую страницу в истории ММА

·24·Спорт
29 побед: Максачев и Нурмагомедов открыли новую страницу в истории ММА

На турнире UFC 330, прошедшем в Филадельфии, США, чемпион полусреднего веса Ислом Максачев победил ирландца Ен Мачадо Герри, занимавшего 1-е место в рейтинге претендентов дивизиона, единогласным решением судей.

Этот успех стал не только очередной защитой чемпионского пояса, но и позволил Ислом Максачев достичь важной статистической вершины в истории профессиональных единоборств.

29 побед: результат наравне с Нурмагомедов

Благодаря этому успеху Максачев сравнялся с общим количеством побед, одержанных за карьеру его близким другом и бывшим чемпионом UFC Хабиб Нурмагомедов:

  • Рекорд Максачев: теперь на счету 34-летнего чемпиона 29 побед и всего 1 поражение;

  • Показатель Хабиб: Хабиб Нурмагомедов в своё время покинул октагон с результатом 29-0 в качестве абсолютно непобеждённого бойца;

  • Наследие Абдулманап Нурмагомедов: оба чемпиона выросли вместе с детства и являются бойцами, сформировавшимися под влиянием и в школе покойного легендарного тренера Абдулманап Нурмагомедов.

Второе серьёзное испытание в новом дивизионе

Противостояние с Герри стало для Максачев вторым официальным поединком в новой весовой категории:

  • Защита пояса: после перехода в полусредний вес российский боец на протяжении 5 раундов уверенно контролировал ход боя против самого опасного и непобеждённого претендента дивизиона, успешно сохранив чемпионский титул;

  • Историческое преимущество: Ислом Максачев доказал своё превосходство в двух разных весовых категориях в современной истории UFC и продолжает оставаться одним из безусловных лидеров рейтинга.

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Ислам МахачевХабиб НурмагомедовUFCИэн Мачадо ГэрриФиладельфия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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