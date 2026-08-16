Хорсе Повертраин представила двигатель на метаноле для электромобилей

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Хорсе Повертраин представила двигатель на метаноле для электромобилей

Несмотря на то что в мировом автопроме доминируют полностью электрические транспортные средства (BEV), альтернативные виды топлива по-прежнему не утратили своей актуальности. Особенно активно исследования в этом направлении продолжаются в регионах с развитой инфраструктурой для жидкого топлива. Как сообщает иксбт.ком, компания Хорсе Повертраин представила новый гибридный силовой агрегат-расширитель запаса хода для электромобилей — работающий на метаноле Д20 Метанол. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Известно, что Китай занимает лидирующие позиции в мире по производству и потреблению метанола, обеспечивая около 60% мирового объёма. Хотя ранее это топливо в основном производили из угля, сейчас страна активно инвестирует в выпуск е-метанола. Кроме того, с 2019 года в Китае действует политика поддержки автомобилей, использующих топливо М100 (чистый метанол). Именно эти факторы стали главным стимулом для инженеров Хорсе Повертраин при создании новой технологии.

Технические характеристики Д20 Метанол

Новый силовой агрегат включает 2,0-литровый турбированный двигатель, работающий на топливе М100, и сверхкомпактный осевой мотор-генератор. В отличие от обычных цилиндрических двигателей с радиальным магнитным потоком, этот мотор в форме «коробки из-под печенья» почти вдвое короче. При этом его удельная энергетическая плотность на 63% выше, что позволяет развивать большую мощность.

Мотор имеет безъярмовую конструкцию ёкелесс: вместо тяжёлых стальных дисков в статоре используются лёгкие материалы и современные конструктивные решения. Установленный внутри силовой модуль на основе карбида кремния минимизирует электрические потери, доводя электрический КПД установки до 96,4%. Коэффициент преобразования энергии топлива в механическую и электрическую мощность достигает высокого показателя — 47%.

Экологичность и эффективность

Одна из главных проблем при использовании метанольного топлива — запуск двигателя в холодную погоду. Однако благодаря новой высокоэнергетической системе зажигания агрегат Д20 без проблем запускается даже при сильном морозе до -35 градусов и позволяет сжигать М100 на сверхобеднённой смеси.

По экологическим показателям этот силовой агрегат также полностью соответствует современным требованиям. Обеспечено соответствие содержания оксидов азота (НОкс) в выхлопных газах строгому китайскому стандарту КН6б (35 мг/кВт·ч) и ограничениям Евросоюза Евро 7 (60 мг/км). Это делает технологию перспективной для мировых рынков.

МетанолДвигательЭлектромобильАвтомобильТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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