Водитель Малибу, сбивший троих пешеходов, взят под стражу

В Андижанской области стало известно, что автомобиль марки Малибу-2 на большой скорости сбил троих граждан, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате чего двое из них скончались. Водитель Малибу, ставший виновником этого трагического ДТП, был взят под стражу. Об этом сообщило Управление безопасности дорожного движения Андижанской области.

Сообщается, что в настоящее время в отношении водителя в процессуальном порядке применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному происшествию следственным отделом ОМВД города Андижан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Напомним, что эта трагедия произошла 25 июня текущего года на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Амира Темура в районе махалли «Янги Бостон» города Андижан. Водитель Р.З., 1997 года рождения, управляя принадлежащим ему автомобилем Малибу-2, сбил троих пешеходов, переходивших дорогу.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Однако, несмотря на все медицинские манипуляции, проведенные врачами, двое из них скончались.