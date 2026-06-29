Водитель Малибу, сбивший троих пешеходов, взят под стражу

·40·Общество
Водитель Малибу, сбивший троих пешеходов, взят под стражу

В Андижанской области стало известно, что автомобиль марки Малибу-2 на большой скорости сбил троих граждан, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в результате чего двое из них скончались. Водитель Малибу, ставший виновником этого трагического ДТП, был взят под стражу. Об этом сообщило Управление безопасности дорожного движения Андижанской области.

Сообщается, что в настоящее время в отношении водителя в процессуальном порядке применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному происшествию следственным отделом ОМВД города Андижан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Напомним, что эта трагедия произошла 25 июня текущего года на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Амира Темура в районе махалли «Янги Бостон» города Андижан. Водитель Р.З., 1997 года рождения, управляя принадлежащим ему автомобилем Малибу-2, сбил троих пешеходов, переходивших дорогу.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Однако, несмотря на все медицинские манипуляции, проведенные врачами, двое из них скончались.

АндижанMalibu-2Амир Темур
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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