В Ташкентской области выявлены случаи незаконного ввоза оружия

Сотрудники таможенного поста «Навои» в Ташкентской области выявили две попытки ввоза оружия и боеприпасов, не указанных в декларации.

В первом случае среди вещей гражданина были обнаружены ружье марки КРАЛ АРМС и 44 патрона СПОТКсОН. Во втором случае изъяты пистолет РЭТАЙ Г19К и 30 патронов Каисер.

Данные предметы не были указаны в таможенной декларации. По обоим фактам проводятся следственные действия.

Согласно закону «Об оружии», ввоз и транзит специальных средств на территорию Республики Узбекистан возможны только на основании официального разрешения.