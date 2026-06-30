В Ташкентской области выявлены случаи незаконного ввоза оружия

·34·Общество
В Ташкентской области выявлены случаи незаконного ввоза оружия

Сотрудники таможенного поста «Навои» в Ташкентской области выявили две попытки ввоза оружия и боеприпасов, не указанных в декларации.

В первом случае среди вещей гражданина были обнаружены ружье марки КРАЛ АРМС и 44 патрона СПОТКсОН. Во втором случае изъяты пистолет РЭТАЙ Г19К и 30 патронов Каисер.

Данные предметы не были указаны в таможенной декларации. По обоим фактам проводятся следственные действия.

Согласно закону «Об оружии», ввоз и транзит специальных средств на территорию Республики Узбекистан возможны только на основании официального разрешения.

На столе лежат пневматическое ружье с оптическим прицелом, инструкция и коробка с патронами.
Ташкентская областьтаможенный пост НавоиKRAL ARMSRETAY G19CУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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