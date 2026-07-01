Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара

·3·Общество
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в городе Ташкенте, вызвало широкий резонанс среди водителей и пользователей социальных сетей. В результате сильного столкновения легковой автомобиль марки Лакетти был практически разделен на две части.

По данным управления безопасности дорожного движения столицы, инцидент произошел 30 июня около 05:10 на пересечении улиц Амира Темура и Богишамол в Юнусабадском районе.

Согласно предварительным данным, автомобиль Лакетти, двигавшийся по улице Амира Темура, столкнулся с Kia К5, приближавшимся справа. Сила удара была настолько велика, что кузов Лакетти разорвало пополам.

На данный момент официальная информация о пострадавших в результате происшествия не предоставлена.

В настоящее время ответственными сотрудниками ГУБДД ГУВД города Ташкента проводятся следственные мероприятия по данному ДТП. Специалисты продолжают проверку для установления точных причин аварии и дачи правовой оценки всем обстоятельствам.

Власти призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять повышенную осторожность при проезде перекрестков и придерживаться установленного скоростного режима.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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