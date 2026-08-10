Узбекский блогер, причастный к рекламе азартных игр, объявлен в розыск

Узбекский блогер Mahmud Hikmatov, работавший в Казахстане, подозревается в продвижении незаконных интернет-казино и объявлен в международный розыск. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

Согласно данным следствия, в отношении Mahmud Hikmatov, родившегося в 2000 году в Узбекистане, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что на территории Казахстана была организована деятельность более пяти незаконных онлайн-казино, через которые принимались и выплачивались денежные средства, а также проводилась рекламная деятельность, направленная на вовлечение граждан страны в азартные игры.

По версии следствия, для популяризации этих азартных платформ организаторы сотрудничали с блогерами. Hikmatov было поручено находить инфлюенсеров, работающих в Казахстане, и налаживать распространение рекламных материалов через них.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, блогер привлёк к этой сети более 35 инфлюенсеров. Среди них был также блогер по имени Hamza Q.

Как говорится в материалах следствия, Hamza Q., обладавший большой аудиторией, размещал реферальные ссылки, ведущие на интернет-казино. За каждого пользователя, перешедшего на азартные платформы по этим ссылкам, блогеру выплачивалось вознаграждение.