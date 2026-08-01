Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб берди

·33·Маданият
Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб берди
Қисқача

Актриса Дурдона Қурбонова ўзининг санъатдаги йўли 2012 йилда массовкалардаги роллардан бошланганини маълум қилди. У Тошкент маданият коллежида ҳамда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият университетида актёрлик йўналишида таҳсил олган. Шунингдек, у «Ёвуз», «Ҳалоскор» филмлари, «Фитна», «Сабоқ», «Заҳарли томчилар», «Пахмоқ келин» сериалларида суратга тушиб, 2018 йилда «Миллион» жамоасининг консертида қатнашган.

Актриса Дурдона Қурбонова Instagram саҳифасида ижодий фаолиятининг бошланиши, таҳсил олган таълим муассасалари, кино ва сериаллардаги роллари ҳамда санъатнинг бошқа йўналишларига бўлган қизиқишлари ҳақида маълумот берди.

У актрисаликка 2012 йилда кириб келганини айтиб, дастлабки ролларини массовкалардан бошлаганини таъкидлади. Дурдона Қурбонова Тошкент маданият коллежининг драматик театр актёрлиги йўналишида, кейинчалик Ўзбекистон давлат санъат ва маданият университетининг драма театр ва кино актёрлиги йўналишида таҳсил олган.

Актрисанинг сўзларига кўра, кинодаги илк роллари “Ёвуз” ва “Ҳалоскор” фильмларидаги образлар билан бошланган. Шундан сўнг у “Фитна”, “Сабоқ”, “Заҳарли томчилар” ва “Пахмоқ келин” каби сериалларда рол ижро этган.

Oʻzbek milliy liboslaridagi ikki ayolning yonma-yon portreti.

Дурдона Қурбонова 2018 йилда “Миллион” жамоасининг концерт дастурида ҳам иштирок этган. Унинг таъкидлашича, тахминан тўрт йил аввал тарихий фильмларда ҳам рол ижро этишни бошлаган ва бу йўналишдаги суратга олиш жараёнлари ҳали ҳам давом этмоқда.

Актриса бугунги кунгача 200 дан ортиқ клипда турли образларни гавдалантирганини ҳам маълум қилди. Университетда актёрликдан ташқари қўшиқ куйлаш ва рақсга тушиш бўйича ҳам машғулотлар бўлган. Шу сабабли у нафақат актёрлик, балки қўшиқчиликка ҳам қизиқиши борлигини айтди.

“Қўшиқ айтиш менга ёқади, бу менинг ҳоббийим”, — дея таъкидлади актриса.

Дурдона Қурбонова Instagram'да 2017 йилдан буён фаол эканини ва шу вақт давомида саҳифасида турли видеоконтентларни мунтазам жойлаб келаётганини ҳам қайд этди.

Qora ko'zoynak taqqan, to'q sochli ayol portreti.
Дурдона ҚурбоноваInstagramТошкент маданият коллежиЎзбекистон давлат санъат ва маданият институтиМиллион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаБугун, 11:58“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Кеча, 10:43Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Кеча, 08:47Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Кеча, 03:31Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиКеча, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Кеча, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида