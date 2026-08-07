Дурдона Қурбонова болаликдаги суратларини ўз саҳифасига жойлади (фото)
Актриса Дурдона Қурбонова Instagram саҳифасида болаликдаги бир нечта суратларини кузатувчилари билан бўлишди. У фотосуратлар остига “Ким бу асал қиз?” дея ҳазиломуз изоҳ қолдирди. Пост мухлислар эътиборини тортиб, улар Дурдона Қурбонованинг болаликдаги қиёфаси ёқимтой бўлгани ва ҳозирги кўриниши деярли ўзгармаганини таъкидлашди.
Актриса Дурдона Қурбонова Instagram саҳифасида болалигида туширилган бир нечта суратларини кузатувчилари билан бўлишди. У фотосуратлар остига: “Ким бу асал қиз?” дея ҳазиломуз изоҳ қолдирди.
Актрисанинг ушбу пости қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, изоҳларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик Дурдона Қурбонованинг болалигидаёқ жуда ёқимтой ва чиройли бўлганини таъкидлаган.
Яна айрим кузатувчилар эса актрисанинг болаликдаги қиёфаси билан ҳозирги кўриниши деярли ўзгармаганини ёзиб, унинг чеҳраси йиллар ўтса ҳам деярли ўша-ўша қолганини қайд этишмоқда. Самимий суратлар мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, кўплаб ёқимли фикр ва тилаклар билан тўлдирилди.
…