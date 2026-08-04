Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)

·4·Маданият
Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)
Қисқача

Актриса Дурдона Қурбоновага катта айиқ шаклидаги гул композицияси ва юрак кўринишидаги бир нечта гуллар юборилди. У совғани мамнуният билан қарши олгани ва бундан қувонгани видеода акс етган. Мазкур видео ижтимоий тармоқларда гулларни ким юборгани ҳақида турли тахминларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар “Тўй қачон?”, “Ким юборди?” ва “Бизга ҳам насиб қилсин” каби изоҳлар қолдирди.

Сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқларда блогер ва машҳурларга турли хил ноодатий шаклдаги гул композициялари юборилаётган видеолар кўпаймоқда. Айниқса, катта от, кобра илон ва улкан юрак кўринишидаги гуллар интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортган эди.

Бу сафар эса актриса Дурдона Қурбоновага ўзгача совға тақдим этилди. Унга катта айиқ шаклида тайёрланган гул композицияси ҳамда унинг ёнида юрак кўринишидаги бир нечта гуллар юборилган.

Актрисанинг совғани кўрганидаги қувончи эса унинг юз-кўзидан яққол сезилди. Дурдона ноодатий композицияни мамнуният билан қарши олгани кўринади.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда ҳам турли тахминларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар актрисага ҳавас қилганини билдириб, гулларни ким юборгани билан қизиқишган. Айримлар эса ҳазил аралаш “Тўй қачон?”, “Ким юборди?”, “Бизга ҳам насиб қилсин”, дея изоҳ қолдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Бугун, 14:36Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 14:27Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиБугун, 12:59Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиМуродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиБугун, 12:07Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Кеча, 23:03«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида