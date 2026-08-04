Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)
Актриса Дурдона Қурбоновага катта айиқ шаклидаги гул композицияси ва юрак кўринишидаги бир нечта гуллар юборилди. У совғани мамнуният билан қарши олгани ва бундан қувонгани видеода акс етган. Мазкур видео ижтимоий тармоқларда гулларни ким юборгани ҳақида турли тахминларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар “Тўй қачон?”, “Ким юборди?” ва “Бизга ҳам насиб қилсин” каби изоҳлар қолдирди.
Сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқларда блогер ва машҳурларга турли хил ноодатий шаклдаги гул композициялари юборилаётган видеолар кўпаймоқда. Айниқса, катта от, кобра илон ва улкан юрак кўринишидаги гуллар интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортган эди.
Бу сафар эса актриса Дурдона Қурбоновага ўзгача совға тақдим этилди. Унга катта айиқ шаклида тайёрланган гул композицияси ҳамда унинг ёнида юрак кўринишидаги бир нечта гуллар юборилган.
Актрисанинг совғани кўрганидаги қувончи эса унинг юз-кўзидан яққол сезилди. Дурдона ноодатий композицияни мамнуният билан қарши олгани кўринади.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда ҳам турли тахминларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар актрисага ҳавас қилганини билдириб, гулларни ким юборгани билан қизиқишган. Айримлар эса ҳазил аралаш “Тўй қачон?”, “Ким юборди?”, “Бизга ҳам насиб қилсин”, дея изоҳ қолдирган.
…