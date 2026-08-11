Мы живём один раз: решения, которые по-настоящему меняют жизнь...
Жизнь порой напоминает об очень простой, но болезненно ощутимой истине: время уходит. Ненужная работа, утомляющие люди, страхи, тянущие назад, и отговорки «сделаю потом» незаметно крадут это время.
На самом деле человека не всегда делает несчастным большая трагедия. Чаще это происходит из-за того, что он отдаёт свою жизнь на волю других, не избавляется от накопившейся внутри тяжести и живёт, отодвигая себя на второй план. Поэтому иногда изменение жизни начинается не с большой революции, а с очень личных и решительных шагов.
Избавиться от ненужного груза — первая свобода
Человек устаёт не только от груза в руках, но и от лишней тяжести в душе. Нелюбимая работа, окружение, которое вас не ценит, ненужные старые вещи дома — всё это постепенно усиливает душевное давление.
Поэтому первый шаг к переменам часто бывает очень простым: убрать лишнее.
Речь здесь не только о шкафе или доме. В вашей жизни тоже есть то, что вам не служит, а, напротив, гасит вас:
работа, которая вам совершенно не нравится;
люди, которые каждый день жалуются и высасывают ваше настроение;
лишние страхи и тяжёлые переживания, оставшиеся из прошлого;
чужие мысли вроде «так должно быть».
Иногда, чтобы свободно вздохнуть, нужно не добавить что-то новое, а сначала убрать старое.
Пусть вашей жизнью владеете не другие, а вы сами
Самое тяжёлое — когда человек постепенно отдаёт другим право принимать решения о собственной жизни.
Кто-то выбирает за вас.
Кто-то говорит: «Тебе это подходит».
Кто-то запугивает.
Кто-то постоянно заставляет вас чувствовать себя виноватым.
В итоге человек живёт, но не своей жизнью.
Поэтому правило одно: не позволяйте никому принимать решения вместо вас. Да, к советам можно прислушиваться. Но штурвал вашей жизни всё равно должен оставаться в ваших руках.
Это не своеволие. Это — личная ответственность. Ведь именно вы сильнее всего влияете на то, какой будет ваша жизнь завтра.
Новый опыт — самый быстрый путь вернуться к жизни
Жизнь большинства людей делает скучной не проблема, а повседневное однообразие. Одинаковые дни, одинаковые мысли, одинаковые страхи.
В такие моменты человеку порой нужен не грандиозный шаг, а просто новый опыт:
попробовать новое блюдо;
послушать другую музыку;
отправиться в новое место;
дать шанс неожиданному знакомству;
уехать на выходные в другой город.
Пробовать новое — не легкомыслие. Напротив, это означает, что внутри человека всё ещё живы интерес, жизнелюбие и стремление действовать.
Страх естественен. Но превратить страх в управляющего своей жизнью — величайшая потеря.
Жить для себя — не стыдно
Многие люди, стараясь быть нужными всем, в конце концов становятся чужими самим себе. Они думают обо всех, стараются всем понравиться, понимают всех — и только себя забывают.
Поэтому здоровый эгоизм необходим.
Что это значит?
учиться ставить себя на первое место;
признавать своё право на отдых;
уделять время спорту, здоровью и хорошему настроению;
уверенно носить одежду, которая вам нравится, даже в «очень серьёзной» обстановке;
читать книги, развиваться и обогащать свой внутренний мир;
быть опорой самому себе.
Человек не может стать настоящей опорой для других, пока не спасёт самого себя.
Смеяться, любить, разговаривать — это не мелочи
Жизнь состоит не только из планов, работы и обязанностей. Её наполняет ощущение того, что вы живёте по-настоящему.
Если хочется петь — пойте не только в душе, а где угодно.
Чаще разговаривайте с близкими.
Если есть любовь — не убегайте от неё.
Если нужно — достойно боритесь за отношения.
Когда придёт время ответить — отвечайте.
Если нужно отпустить — махните рукой.
Иногда человеку становится легче не благодаря сложной психологической формуле, а просто после того, как он произносит то, что накопилось внутри.
Со смехом так же. Он не всегда требует причины. Иногда человеку нужно просто посмеяться, чтобы почувствовать себя живым.
Главное — станьте опорой для самого себя
В жизни не все всегда будут рядом с вами. Кто-то уйдёт, кто-то изменится, кто-то не оправдает надежд.
Тогда останется самый важный вопрос: кто вы для себя?
Если человек умеет слышать себя, поддерживать себя и восстанавливаться после падения — он становится гораздо сильнее.
Потому что самая надёжная опора не всегда находится снаружи. Чаще она внутри человека — нужно лишь пробудить её.
Жизнь меняют не громкие слова, а ежедневный выбор. Отказаться от ненужного, глубоко вдохнуть, попробовать новое, жить для себя и действовать несмотря на страх — именно такие решения действительно меняют жизнь.
Жить один раз — не значит жить впопыхах. Это значит жить, ценя своё время, свои чувства и свою жизнь.
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