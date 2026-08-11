Google тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной странице

·45·Технологии
Google тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной странице

Google сделала очередной шаг к радикальному обновлению дизайна своей главной страницы, остававшегося неизменным десятилетиями. По данным иксбт.ком, компания убрала традиционную кнопку «Поиск» у некоторых пользователей, заменив её тремя специальными ярлыками, ведущими к функциям искусственного интеллекта. Это изменение вызвало большой интерес в интернете, поскольку может ознаменовать завершение целой эпохи в эволюции поисковых систем. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Пока нововведение тестируется только на небольшой группе неавторизованных пользователей. Эксперимент был зафиксирован в нескольких разных браузерах, однако официально компания его не анонсировала. Тем не менее такой подход показывает, что в стратегии Google приоритет отводится предоставлению пользователям возможностей не только для поиска информации, но и для прямого общения и создания контента.

Новый интерфейс и возможности искусственного интеллекта

Новые ярлыки под строкой поиска включают три основных направления: создание изображений (Креате имагес), вопросы о файлах (Аск абут филес) и обсуждение идей, или «мозговой штурм» (Браинсторм). При этом популярная кнопка «Мне повезёт» осталась на прежнем месте, а AI Моде сохранился внутри строки поиска.

Механизм работы этих инструментов зависит от того, вошёл ли пользователь в свою учётную запись. В частности, такие функции, как загрузка документов и вопросы по ним или начало диалога с Gemini, работают даже без авторизации. Однако для создания изображений с помощью искусственного интеллекта требуется войти в систему. Интересно, что после входа пользователя в аккаунт эти три новых ярлыка исчезают, а после выхода снова появляются.

Стратегический поворот и перспективы на будущее

Главная страница Google отличалась консервативным дизайном, а кнопка «Поиск» была её ключевым элементом. Новый эксперимент предлагает пользователям среду, которая позволяет не только искать информацию, но и анализировать собственные данные, создавать контент и напрямую взаимодействовать с моделью Gemini.

По словам экспертов, такой подход свидетельствует о переходе компании от показа традиционных результатов поиска к взаимодействию с искусственным интеллектом уже на этапе формирования запроса. Если эксперимент будет признан успешным и внедрён для широкой аудитории, это станет одним из самых заметных изменений интерфейса в истории поисковых систем.

GoogleGeminiТехнологииПоисковые системыИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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