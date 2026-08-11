Рафаэл Леау поставил точку в слухах о своем будущем

·53·Спорт
Рафаэл Леау поставил точку в слухах о своем будущем

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау резко отреагировал на распространяющиеся в социальных сетях сообщения о своем трансфере. В последнее время в СМИ участились предположения о возможном уходе футболиста из команды. Однако Goal.com сообщает, что сам футболист положил конец этим слухам, заявив, что сосредоточил все внимание исключительно на игре на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, Рафаэл Леау, которого руководство может включить в список футболистов, выставленных на трансфер, опубликовал специальное заявление на своей странице в Instagram. Нападающий подчеркнул, что готов выкладываться на каждой игре и тренировке и не отвлекаться на посторонние вещи. По его словам, сейчас для него важнее всего достижение спортивных целей, которые стоят перед ним.

Агенты и ложные сообщения

В своем заявлении футболист также затронул тему различных необоснованных сведений, распространяемых внешними источниками. По его словам, в последнее время участились случаи распространения ложных заявлений от его имени. Рафаэл подчеркнул, что все его интересы представляют исключительно его семья и личные адвокаты.

Кроме того, футболист открыто заявил, что никакие другие третьи лица или организации не уполномочены выступать от его имени. Такие меры считаются важным шагом для предотвращения необоснованных слухов и сохранения стабильной атмосферы внутри команды.

Ситуация в «Милане»

Для «Милана», одной из ведущих команд итальянской Серии А, начинается решающий этап сезона. В такой момент четкая позиция Рафаэла Леау относительно своего будущего и его концентрация исключительно на игре будут полезны и тренерскому штабу. Болельщики клуба также надеются, что их лидер останется в команде.

В настоящее время Рафаэл Леау готовится к важным матчам, которые ждут команду. Очевидно, что его действия на поле в концовке сезона будут иметь решающее значение не только для «Милана», но и для дальнейшей карьеры самого футболиста.

Рафаэл ЛеауМиланСерия AТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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