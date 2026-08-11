Крупная победа «Пахтакора»: разгромил «Аль-Хусейна» и пробился в Элитную Лигу чемпионов Азии!

·45·Спорт
Крупная победа «Пахтакора»: разгромил «Аль-Хусейна» и пробился в Элитную Лигу чемпионов Азии!

Ташкентский клуб «Пахтакор» одержал крупную и уверенную победу в решающем матче против иорданской команды «Аль-Хусейн» в рамках отборочного этапа Элитной Лиги чемпионов Азии. Встреча, прошедшая в Ташкенте, завершилась победой «львов» со счётом 3:0, благодаря чему они пробились в основной этап самого престижного клубного турнира континента — Элитной Лиги чемпионов Азии.

Эта победа позволила «Пахтакору» прервать «непобедную» серию иорданцев в матчах против узбекских клубов и подарить своим болельщикам настоящий праздник.

Дубль Хамдамов и гол Ресан

Матч начался с активных и стремительных атак хозяев поля. Уже на 8-й минуте Достонбек Хамдамов воспользовался ошибкой защитников соперника и открыл счёт — 1:0.

Полностью контролировавший ход игры «Пахтакор» к 30-й минуте увеличил разрыв. Тот же Достонбек Хамдамов продемонстрировал своё высокое мастерство, оформил дубль и укрепил преимущество ташкентцев.

Второй тайм также начался под знаком превосходства «львов». На 52-й минуте иракский легионер Башар Ресан точно поразил ворота соперника и установил окончательный счёт встречи — 3:0.

Групповой этап Элитной Лиги чемпионов Азии — «Пахтакор» в числе участников

Эта победа имеет огромное стратегическое значение для «Пахтакора». Начиная с текущего сезона турнир Элитной Лиги чемпионов Азии проводится в новом формате и объединяет сильнейшие клубы континента. Именно «львы» будут представлять честь нашей страны в этом турнире.

Главный тренер и футболисты команды продемонстрировали по ходу игры тактическую дисциплину и высокий уровень физической подготовки, не оставив чемпиону Иордании никаких шансов.

Протокол матча

Элитная Лига чемпионов Азии — отборочный этап

«Пахтакор» (Узбекистан) – «Аль-Хусейн» (Иордания) — 3:0

  • Голы: Достонбек Хамдамов (8, 30), Башар Ресан (52).

  • Состав «Пахтакора»: 35.Санджар Кувватов, 4.Заид Тахсин, 8.Дилшод Саитов (7.Ходжиакбар Алиджонов, 46), 10.Акмал Мозговой, 17.Достонбек Хамдамов (11.Ходжимат Эркинов, 68), 21.Башар Ресан (77.Ойбек Бозоров, 68), 23.Абдурауф Бо‘риев, 29.Айман Хуссайн (Штефан Чинеду, 76), 34.Шерзод Насруллаев, 50.Фламарион, 55.Мухаммадрасул Абдумаджидов.

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ПахтакорАль-ХусейнТашкентУзбекистанДостонбек Хамдамов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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