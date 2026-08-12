Жених и невеста отправились в горы вместо пышной свадьбы и привлекли внимание (видео)

·119·Общество
Жених и невеста отправились в горы вместо пышной свадьбы и привлекли внимание (видео)

Свадебное видео жениха и невесты, снятое в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, тепло встретили в социальных сетях. Горные районы Яккабага, включая село Зарман, известны своей красивой природой.

В то время как сегодня на некоторых свадьбах особое внимание уделяют роскошным автомобилям, пышным украшениям и масштабным торжествам, простая сцена из этого видео привлекла внимание многих.

На кадрах жених и невеста идут через горы к своему новому дому в селе Зарман. Здесь нет верениц дорогих машин или пышных церемоний — лишь тихая горная дорога и молодые люди, делающие шаг навстречу новой жизни.

В комментариях под видео многие пользователи пожелали жениху и невесте счастья и оставили искренние пожелания. Некоторые отметили, что настоящее счастье не в роскоши и богатстве, а во взаимной поддержке на жизненном пути.

Как вы считаете, в чём заключается настоящее счастье? Поделитесь своим мнением в комментариях.

ЯккабагКашкадарьяЗармас
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Charos
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