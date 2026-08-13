Новая эра в дошкольном образовании: какие изменения ожидаются в детских садах?

В Узбекистане определены приоритетные задачи и важные нововведения для тщательной подготовки организаций дошкольного образования (ОДО) к новому 2026–2027 учебному году, организации образовательного и воспитательного процесса на основе современных международных стандартов, а также создания благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития детей.

Согласно новой стратегии, разработанной ответственными ведомствами, в систему обучения в детских садах будут активно внедряться цифровые технологии, инновационные учебные программы и возможности искусственного интеллекта.

Третье издание программы «Илк қадам» и обучение на основе игры

С нового учебного года в системе дошкольного образования будут внедрены на практике ряд важных программ и проектов:

Новое издание программы «Илк қадам»: В образовательный и воспитательный процесс будет полностью внедрено усовершенствованное третье издание национальной учебной программы «Илк қадам».

Проект «Ребёнок, игра и педагог»: В детских садах откажутся от механического заучивания, а посредством проекта «Ребёнок, игра и педагог» поэтапно будет внедряться обучение на основе игры.

Специальные учебно-методические комплексы: В качестве приоритетной задачи определено эффективное использование новых учебно-методических комплексов «Весёлая математика» и «Любознательный малыш» для развития логических навыков и мышления детей.

«Основная цель — научить ребёнка уже с дошкольного возраста свободно мыслить, познавать окружающий мир посредством игр и логически рассуждать», — говорится в обзоре намеченных мер.

Экологическая культура, здоровый образ жизни и искусственный интеллект для воспитателей

В новом учебном году особое внимание будет уделено не только обучению детей, но и формированию у них здоровых привычек, а также повышению профессиональных компетенций педагогов.

Экология и безопасность: Будет усилена работа по формированию у детей дошкольного возраста экологической культуры и навыков здорового образа жизни. В детских садах будет создана безопасная среда, способствующая интеллектуальному развитию детей. Современные педагоги: В рамках непрерывного повышения профессионального мастерства воспитателей и педагогов их будут обучать специальным навыкам использования в образовательном процессе современных образовательных технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых ресурсов .

Осуществляемые комплексные реформы призваны вывести качество дошкольного образования на новый уровень и обеспечить полноценную подготовку наших детей к школьному обучению.

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