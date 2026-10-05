В аптеках Узбекистана лекарства продавались в несколько раз дороже установленных цен

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Комитетом по развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, было выявлено, что в некоторых аптеках лекарственные средства продаются по ценам, превышающим установленные.

В ходе проверок выяснилось, что в аптеке ООО «ШУНКОРЛАР» препарат «ПОЛИМИК» продавался по 70 тысяч сумов вместо 12,8 тысячи, а «КОНВУЛЭКС» — по 395 тысяч сумов вместо 66,5 тысячи. Эти лекарства предлагались по цене, превышающей установленную в 5,5 и почти в 6 раз соответственно.

В аптеке «МУНО ФАРМ» таблетки «СТИМУЛОТОН» продавались по 295 тысяч сумов, а в «ХОСИЛ ФАРМ» препарат «СЛИДЭРОН» — по 349 тысяч сумов. В обоих случаях стоимость продукции значительно превышала установленные цены.

Кроме того, аналогичные случаи были зафиксированы и в ряде других аптек. По выявленным нарушениям аптекам были выданы предписания. Комитет заявил, что продолжит контроль за ценами в фармацевтической сфере. Планируется проведение проверок, в том числе методом «тайного покупателя».