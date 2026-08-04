Разница в чеках Корзинка: какие меры принимает Зафар Хошимов?

В социальных сетях широко обсуждались сообщения о расхождениях между ценами на полках и суммами в кассовых чеках на некоторые товары в магазинах Корзинка. Покупатели оценили это не как обычную техническую ошибку, а как серьёзную проблему, влияющую на доверие и прозрачность.

Основатель сети Зафар Хошимов прокомментировал ситуацию и сообщил, что каждое обращение проверяется отдельно. Компания решила поэтапно внедрять электронные ценники, усилить контроль на кассах и провести дополнительное обучение сотрудников.

Как может возникнуть разница в цене?

В заявлении Корзинка говорится, что отдельные случаи могут быть связаны со следующими причинами:

несвоевременное обновление ценника на полке;

неправильный ввод кода товара, продаваемого на вес;

случайная ошибка кассира;

неточность в этикетке или маркировке товара;

несовпадение по времени процессов изменения цены и обновления информации на полке.

По данным компании, в магазинах сети ежедневно совершается более 500 тысяч покупок. Хотя большая часть процессов автоматизирована, компания признала, что полностью исключить человеческий фактор пока невозможно. При этом было подчеркнуто, что даже небольшое количество ошибок недопустимо.

Важно, что большое количество покупок не может служить оправданием проблемы. Для покупателя даже одна неверная сумма в чеке означает личный финансовый ущерб и снижение доверия к магазину.

Хошимов: оправдания ошибкам искать не будут

Зафар Хошимов заявил о необходимости связываться с покупателем по каждому обращению, проводить внутреннюю проверку и предлагать конкретное решение.

«Каждое обращение проверяется, оправдания ошибкам искать не будут».

По его словам, любой неверный расчёт на кассе, независимо от суммы, влияет на главную ценность компании — доверие покупателей. Хошимов отметил, что доверие подтверждается не только заявлениями, но и ежедневной ответственностью перед каждым клиентом.

Здесь есть две стороны вопроса. Первая — исправить выявленную ошибку и вернуть излишне списанные средства. Вторая — изменить систему, чтобы та же ошибка не повторилась в другом магазине или с другим покупателем.

Какие меры начала принимать компания?

Меры, объявленные Корзинка, охватывают несколько направлений.

Будут внедрены электронные ценники

Сеть решила поэтапно заменить бумажные ценники электронными. Электронная система позволит быстрее обновлять информацию на полке при изменении цены в центральной базе.

После полного запуска этого решения сотрудникам не придётся вручную менять каждый бумажный ценник. В результате временной разрыв между ценами на кассе и полке может значительно сократиться. Это вывод, основанный на принципе работы технологии; сроки внедрения системы пока не раскрыты.

Будет усилен контроль при приёмке и выкладке товаров

Компания пересматривает процессы приёмки товаров, проверки их маркировки и выкладки в торговом зале. Ведь ошибка может возникнуть не только на кассе, но и на этапе размещения товара на полке.

Например, если старая и новая партии одного товара поступили по разным ценам, может быть установлена неправильная этикетка или на полке может остаться ценник после окончания акции.

Будут усовершенствованы механизмы проверки на кассе

Корзинка сообщила об усилении порядка проверки цен и кодов товаров на кассе. Особенно в случае фруктов и овощей, сладостей, готовых блюд и других товаров, продаваемых на вес, неправильный выбор кода может привести к появлению в чеке совершенно другой позиции.

Сотрудники пройдут дополнительное обучение

Компания начала дополнительные учебные и контрольные мероприятия для сотрудников. После каждого выявленного случая важно не только наказать конкретного кассира, но и найти рабочий процесс, который привёл к ошибке.

Что получит покупатель, если на кассе цена окажется выше?

Компания также напомнила о действующем правиле «Гарантия цены». Если цена товара на кассе окажется выше указанной в торговом зале и разница подтвердится, покупателю вернут излишне списанные средства и бесплатно выдадут ещё одну единицу этого товара. По данным компании, правило действует во всех магазинах сети.

Например:

Ситуация Что делать? На полке — 20 тысяч сумов, на кассе — 25 тысяч сумов Показать сотруднику ценник и чек Разница подтверждена Расчёт должен быть исправлен Согласно правилам компании Дополнительная единица товара выдаётся бесплатно В магазине вопрос не решён Обратиться в официальную службу поддержки

Важно проверить, что ценник на полке относится именно к этому товару: бренд, вес, объём, вид и штрихкод должны совпадать.

Как покупателю проверить чек?

Компания призвала покупателей проверять чек после оплаты, не выходя из магазина. При обнаружении несоответствия рекомендуется сразу обратиться к кассиру, администратору или в официальную службу поддержки.

На практике наиболее эффективен следующий порядок:

Сфотографируйте ценник на полке товара, вызвавшего сомнения. Проверьте соответствие названия, объёма и штрихкода товара. Сохраните кассовый чек. Обратитесь к администратору магазина. Если вопрос не решён, сообщите о нём через официальный Телеграм-бот Корзинка или по номеру службы поддержки.

В официальном Телеграм-канале Корзинка указаны специальный бот для связи и номер 78 140 14 14.

Чек является важным доказательством. Согласно информации государственного портала, продажа товара без кассового или товарного чека не допускается; в чеке должны быть указаны цена товара, дата оплаты и номер кассового аппарата.

Какие права есть у потребителя?

В Узбекистане потребитель имеет право получать достоверную и полную информацию о товаре, выбирать качественную продукцию и обращаться в уполномоченные органы при нарушении его прав.

Комитет по конкуренции относит к возможным нарушениям правил торговли необоснованное повышение цен, продажу без выдачи чека, неправильный расчёт количества или веса товара. Такие нарушения могут повлечь ответственность, установленную законодательством.

Если администрация магазина не решит вопрос, покупатель может подать жалобу через короткий номер 1159 Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей или онлайн-сервис обращений.

Устранит ли электронный ценник проблему полностью?

Электронные ценники могут стать важным технологическим решением, однако сами по себе они не устранят автоматически все ошибки.

Для эффективной работы системы необходимо, чтобы:

кассовая база и экраны на полках обновлялись одновременно;

код каждого товара был привязан правильно;

при отключении интернета или внутренней сети работал резервный механизм;

начало и окончание акции контролировались автоматически;

сотрудники быстро получали информацию об ошибках

нужно будет обеспечить.

Таким образом, технология снижает влияние человеческого фактора, но не заменяет полностью контроль и ответственность.

Главное испытание — не обещания, а результат

Открытая позиция Зафара Хошимова показала, что компания не отрицает проблему. Электронные ценники, усиленный контроль на кассах, дополнительное обучение сотрудников и проверка каждого обращения — конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации.

Однако для покупателей главным критерием являются не сами заявления. Уровень доверия будет зависеть от результатов: уменьшится ли в ближайшие месяцы число несоответствий в чеках, насколько быстро будут решаться обращения и одинаково ли будет работать правило «Гарантия цены» во всех филиалах.

Для крупной торговой сети ошибка в несколько тысяч сумов может показаться незначительной. Для покупателя вопрос не в сумме денег, а в уверенности, что цена, увиденная на полке, не изменится на кассе.

Сталкивались ли вы в супермаркете с разницей между ценой на полке и в чеке? Напишите в комментариях, как была решена ситуация.