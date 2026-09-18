Руководитель, потребовавший взятку за выплату честно заработанных денег строителю, попался в сети СГБ!

·49·Общество
Руководитель, потребовавший взятку за выплату честно заработанных денег строителю, попался в сети СГБ!

В Ахангаранском районе пресечено беспрецедентное вымогательство вокруг строительства крупного промышленного объекта! Предприниматель, качественно заасфальтировавший и сдавший внутренние дороги объекта, долгое время не мог получить миллиарды сумов за свой труд, в то время как генподрядчик потребовал с него крупную «долю».

Однако планы должностного лица, поддавшегося жадности, были разрушены в результате оперативной операции сотрудников СГБ. Каким образом работала мошенническая схема и что известно о задержании 83,5 тыс. долларов?

Миллиардный контракт и неоплаченный долг

По данным Службы государственной безопасности, события развивались следующим образом:

  • Контракт на 3,7 млрд сумов: В апреле текущего года руководитель ООО, выступавшего генподрядчиком по строительству птицеводческой фабрики, заключил официальное соглашение с другим предприятием на асфальтирование внутренних дорог;

  • Работа выполнена, а денег нет: Субподрядчик качественно завершил все строительно-асафальтные работы;

  • Частичная оплата: Генподрядчик перечислил 2,5 млрд сумов от согласованной суммы, а выдачу оставшихся 1,2 млрд сумов затягивал.

Открытое вымогательство: 83,5 тыс. долларов «налога» за получение собственных денег

«Руководитель ООО-генподрядчика за содействие в асфальтных работах и перечисление на расчетный счет замороженного долга в размере 1,2 млрд сумов потребовал от учредителя субподрядной организации ни много ни мало 83,5 тыс. долларов США».

Предприниматель, не сумевший добиться выплаты средств, заработанных честным трудом, был вынужден обратиться в соответствующие органы.

Оперативное задержание и детали следствия

Детали дела

Обстановка и принятые меры

Действовавшие органы

Управление СГБ по Ташкентской области и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

Задержанное лицо

Руководитель ООО-генподрядчика

Вещественное доказательство

Задержан с поличным при получении запрошенных 83 500 долларов США

Правовые последствия

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся предварительные следственные действия

По вашему мнению, как можно полностью пресечь схемы «ущемления» субподрядчиков и вымогательства долей без выплаты денег в строительной сфере? Каковы изъяны в механизме контроля?

Оставляйте свои мнения в комментариях и отправьте эту предупреждающую оперативную новость своим знакомым из сферы строительства и бизнеса через Telegram!

Ахангаранский район строительствоОООСГБВымогательство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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