Цены на такси могут снизиться, Комитет по конкуренции начал изучение ситуации с ростом стоимости проезда

Комитет по конкуренции Республики Узбекистан начал масштабное изучение в связи с техническими неполадками, наблюдавшимися в последние дни у крупных агрегаторов такси, а также резким многократным ростом цен на проезд в часы пик.

Комитет тщательно проверяет обоснованность столь значительного повышения цен, а также наличие или отсутствие признаков недобросовестной конкуренции среди участников рынка.

Основные требования к агрегаторам: алгоритмы будут пересмотрены

На фоне ситуации, вызвавшей справедливые нарекания населения, Комитет по конкуренции выдвинул перед таксомоторными компаниями ряд неотложных требований:

Пересмотр настроек алгоритмов: проанализировать алгоритмы формирования цен и не допускать необоснованного, резкого и искусственного роста стоимости проезда;

Проблемы со средствами водителей: незамедлительно устранить технические препятствия, возникшие при переводе заработанных водителями средств на банковские карты и их лицевые счета;

Полный возврат бонусов: произвести перерасчет обещанных бонусов за все заказы, выполненные водителями, и обеспечить их выплату в полном объеме;

Отмена необоснованных блокировок: оперативно восстановить в правах (разблокировать) водителей, которые были необоснованно отключены от системы из-за технических сбоев;

Техническая поддержка 24/7: бесперебойно наладить деятельность круглосуточных центров технической помощи для водителей и клиентов.

При выявлении нарушений будут приняты строгие меры

Комитет по конкуренции официально заявил, что по итогам изучения в случае выявления нарушений требований законодательства о конкуренции или ущемления прав потребителей и водителей будут проведены специальные проверки и приняты самые строгие меры воздействия в установленном законом порядке.

Ожидается, что данные меры контроля послужат сдерживанию искусственного роста цен на рынке и стабилизации тарифов для пассажиров.