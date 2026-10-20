Оскорбивший 17-летнего курьера сотрудник ресторана арестован на 5 суток

·37·Общество
Оскорбивший 17-летнего курьера сотрудник ресторана арестован на 5 суток

17 октября возле ресторана Brasserie Park в Мирабадском районе Ташкента произошел конфликт. Сотрудник ресторана поссорился с 17-летним курьером, приехавшим на скутере, и оскорбил его. Курьер же объяснил, что приехал по маршруту, указанному навигатором.

В суде сотрудник ресторана заявил, что ссора началась из-за того, что курьер заехал на территорию, где сидели клиенты. Он признал, что оскорбил его в состоянии гнева, и выразил раскаяние в содеянном.

Мирабадский районный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Ему было назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.

После инцидента столы и стулья ресторана, выставленные на пешеходную дорожку, также были убраны.

ТашкентМирабадский районКурьер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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