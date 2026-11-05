59-летний учитель, отпускавший сальные шутки в адрес коллеги, арестован на 5 суток

·82·Общество
59-летний учитель, отпускавший сальные шутки в адрес коллеги, арестован на 5 суток

59-летний учитель одной из школ Музрабатского района Сурхандарьинской области приговорен к 5 суткам административного ареста за сексуальные домогательства в отношении коллеги.

Инцидент произошел 3 октября 2026 года около 15:00. В присутствии других коллег учитель сказал женщине: «Какое у тебя красивое платье, я бы обнял и поцеловал тебя».

Потерпевшая заявила в суде, что эти слова вызвали у нее сильное чувство неловкости перед коллегами. По ее словам, мужчина и раньше отпускал в ее адрес подобные неуместные замечания, однако она не жаловалась на это ранее.

Мужчина в суде объяснил свои слова шуткой и признал свою вину.

Согласно решению суда, учитель был признан виновным по части 1 статьи 41¹ Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство) и приговорен к 5 суткам административного ареста.

СурхандарьяМузрабатсексуальное домогательствоКодекс об административной ответственности
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мужчина, издевавшийся над кошкой соседа, арестован на 7 сутокМужчина, издевавшийся над кошкой соседа, арестован на 7 суток3 ноября 16:11Сoror, взысканный с гражданина в размере 116 млн сумов, был выплачен его близкими родственникамиСoror, взысканный с гражданина в размере 116 млн сумов, был выплачен его близкими родственниками24 октября 13:22В Намангане парень, пристававший к несовершеннолетней девочке, арестован на 5 сутокВ Намангане парень, пристававший к несовершеннолетней девочке, арестован на 5 суток25 октября 18:34Эпоха 10-суточных арестов завершена: Конституционный суд отменил прежний порядок на границеЭпоха 10-суточных арестов завершена: Конституционный суд отменил прежний порядок на границе25 сентября 22:27За шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумовЗа шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумов12 сентября 16:57В Сурхандарьевской области преподаватель техникума приставал к 16-летней ученицеВ Сурхандарьевской области преподаватель техникума приставал к 16-летней ученице8 октября 14:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»