59-летний учитель, отпускавший сальные шутки в адрес коллеги, арестован на 5 суток

59-летний учитель одной из школ Музрабатского района Сурхандарьинской области приговорен к 5 суткам административного ареста за сексуальные домогательства в отношении коллеги.

Инцидент произошел 3 октября 2026 года около 15:00. В присутствии других коллег учитель сказал женщине: «Какое у тебя красивое платье, я бы обнял и поцеловал тебя».

Потерпевшая заявила в суде, что эти слова вызвали у нее сильное чувство неловкости перед коллегами. По ее словам, мужчина и раньше отпускал в ее адрес подобные неуместные замечания, однако она не жаловалась на это ранее.

Мужчина в суде объяснил свои слова шуткой и признал свою вину.

Согласно решению суда, учитель был признан виновным по части 1 статьи 41¹ Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство) и приговорен к 5 суткам административного ареста.