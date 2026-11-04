Свадебный кортеж за решеткой: в Ташкенте арестовали друзей жениха, танцевавших на оживленной дороге

В Ташкенте приняты строгие правовые меры в отношении группы молодых людей, которые во время свадебного торжества нарушили общественный порядок, создали искусственную пробку на оживленной автомагистрали и устроили танцы. По решению суда по уголовным делам Алмазарского района 8 друзей жениха, проигнорировавшие правила дорожного движения, были приговорены к административному аресту.

Правоохранительные органы и судебная система в очередной раз на практике доказали, что попытки превратить городские улицы в личную развлекательную площадку не останутся безнаказанными.

Беспорядки на Гулсарой: как все произошло на самом деле?

Стали известны подробности инцидента и действий друзей жениха:

Время и место: Правонарушение произошло 31 октября 2026 года около 16:00 на улице Гулсарой, проходящей по территории Алмазарского района;

Танцы с перекрытием дороги: Во время церемонии сопровождения невесты восемь парней в возрасте от 19 до 30 лет, несмотря на остановку транспортного потока, вышли на проезжую часть, танцевали под громкую музыку и открыто препятствовали движению других водителей.

«Раскаяние» в зале суда и вынесенный приговор

Действия нарушителей были рассмотрены в суде по уголовным делам Алмазарского района города Ташкента:

Показания подсудимых: Задержанные на судебном заседании пытались оправдать свои действия, заявив, что «поддались эмоциям из-за радости и свадебных впечатлений», осознали неправильность своих поступков, извинились и пообещали, что подобное не повторится;

Административная ответственность и арест: Суд признал всех их виновными по статье 183 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (Мелкое хулиганство). По решению суда одному из парней назначено 5 суток, а остальным 7 участникам — по 7 суток административного ареста.

С 3 ноября 2026 года, дня оглашения приговора, правонарушители были помещены в спецприемник ГУВД города Ташкента для отбывания наказания. Ответственные ведомства настоятельно призывают водителей и организаторов свадеб не нарушать общественный порядок и не препятствовать свободному передвижению участников дорожного движения.