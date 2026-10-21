В Дехканабаде патронажный работник, пристававший к женщине, арестован на 5 суток

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области 49-летний патронажный работник был признан виновным в сексуальных домогательствах к женщине и арестован в административном порядке на 5 суток. Об этом сообщает Daryo со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, инцидент произошел 24 сентября 2026 года около 09:00. Патронажный работник одного из семейных врачебных пунктов района пришел домой к женщине, чтобы сделать укол.

По показаниям потерпевшей, когда после процедуры он выходил из дома, мужчина взял ее за лицо, заявил, что дома никого нет, и предложил вступить в половую связь. Женщина оттолкнула его и выбежала на улицу.

Однако на суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что ходил делать укол из-за зубной боли у женщины, после процедуры порекомендовал ей поехать в районный центр Гузара или Дехканабада, показаться врачу и вернулся домой.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным в совершении правонарушения в виде сексуальных домогательств, предусмотренного частью 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

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