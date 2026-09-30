Звезда «Навбахора» Джоэл Кожо на BMW сбил курьера: Последние подробности
С участием нападающего Суперлиги Узбекистана и национальной сборной Кыргызстана, в настоящее время защищающего цвета наманганского «Навбахора» Джоэла Кожо, произошло серьезное ДТП. Согласно распространившимся данным и видеозаписям, дорогой черный кроссовер марки BMW с именным государственным номером «КОДжО», которым управлял футболист, сбил сотрудника службы доставки (курьера), передвигавшегося на скутере.
В результате столкновения водитель скутера упал на землю и получил телесные повреждения, но по счастливой случайности остался жив и при помощи очевидцев был оперативно доставлен в учреждение скорой медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники безопасности дорожного движения водворили автомобиль спортсмена на временную штрафстоянку.
«Столкновение с BMW, пострадавший курьер и штрафстоянка»: 5 основных пунктов происшествия
Самые важные факты и установленные обстоятельства по поводу автокатастрофы с участием Джоэла Кожо:
BMW под управлением форварда «Навбахора»: В центре инцидента оказался дорогой кроссовер под управлением легионера клуба «Навбахор» Джоэла Кожо;
Столкновение со скутером службы доставки: Автомобиль столкнулся со скутером, имевшим желтый термоящик, в результате чего двухколесный транспорт остался под машиной;
Выживание курьера и экстрованная помощь: Упавший на асфальт в результате удара водитель был в сознании и доставлен в больницу на машине скорой помощи;
Автомобиль увезен на штрафстоянку: До окончания изучения последствий ДТП и следственно-оперативных мероприятий BMW помещен на штрафную площадку;
Именной номер с надписью «КОДжО»: На кадрах, запечатлевших инцидент, видно, что на передней части автомобиля имеется именной знак с именем футболиста.
Детали ДТП с участием Джоэла Кожо и классификация положения сторон
Таблица участников происшествия, транспортных средств и принятых первичных мер:
Показатели и критерии анализа
Сторона водителя автомобиля
Сторона потерпевшего (водитель скутера)
Личность и деятельность
Джоэл Кожо (нападающий «Навбахора» и сборной Кыргызстана)
Курьер службы доставки (доставщик)
Транспортное средство
Черный кроссовер BMW (с именным знаком «КОДжО»)
Желтый скутер (мопед) доставки
Последствие инцидента и здоровье
Водитель не пострадал, поврежден передний бампер машины
Остался жив, госпитализирован с телесными повреждениями
Правовая процессуальная мера
Автомобиль временно эвакуирован на штрафстоянку
Назначены скорый медицинский осмотр и судебно-медицинская экспертиза
Общественная реакция
На месте происшествия собралась толпа, начато официальное разбирательство
Возобновились обсуждения безопасности курьеров на дорогах
Правовая экспертиза и безопасность дорожного движения: чему будет уделено внимание в ходе расследования?
Заключения экспертов по безопасности дорожного движения, юристов и автоблогеров:
«Скорость, приоритет и режим светофора»: Следственные органы в первую очередь проанализируют камеры видеонаблюдения на перекрестке или участке дороги; основное внимание будет уделено тому, кто соблюдал правила дорожного движения (кому была предоставлена преимущественная дорога, какой свет светофора горел и каков был скоростной лимит);
Проблема скутеров и городского транспорта: В настоящее время сотрудники служб доставки в крупных городах в погоне за скоростью и временем нередко совершают опасные маневры; в то же время водители крупных автомобилей часто не успевают вовремя заметить малогабаритные скутеры — эта проблема требует двусторонней ответственности;
Негативные последствия для футболиста и клуба: В зависимости от тяжести телесных повреждений водитель может быть привлечен к административной или уголовной ответственности; в то время как «Навбахор» готовится к важным матчам, вовлечение ведущего форварда в подобные неприятные следственные процессы вполне может оказать серьезное негативное влияние на его психологическую и спортивную форму.
По вашему мнению, какой фактор чаще всего становится причиной столь частых аварий между курьерами и водителями на дорогах — несоблюдение правил скутеристами или движение автомобилей на слишком высокой скорости? К чьим действиям у вас больше претензий в данном инциденте с участием Джоэла Кожо? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим срочным анализом, призывающим к бдительности на городских дорогах, с родными и друзьями!
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