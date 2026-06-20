Влияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья Ташкента

·18·Общество
Влияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья Ташкента

Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировал состояние рынка недвижимости столицы по итогам мая 2026 года. Согласно анализу, при формировании цен на рынке фактор местоположения (локации) играет ведущую роль, в то время как недавно введенная система безналичных расчетов пока не вызвала резких колебаний.

Разница в ценах по районам (за 1 м²)

Ремонт жилья и, самое главное, расположение в центре остаются основными критериями ценообразования. Ситуация на первичном рынке резко различается по районам:

Статус района / Название

Средняя цена за 1 м²

Разница по отношению к центру

Мирабادский район (Центр)

$2137

Самая дорогая территория, сохраняется высокий спрос

Сергелийский район (Окраина)

$1070

По сравнению с центром фактически в два раза дешевле

Динамика рынка по количеству комнат

Несмотря на общий годовой рост на вторичном рынке жилья, тенденции различаются в зависимости от площади квартир:

  • Малые и средние квартиры (1-3 комнатные): В этом сегменте преобладает стабильность. Цены не продемонстрировали ни резкого роста, ни падения — спрос и предложение сбалансированы.

  • Крупногабаритное жилье (4-комнатное и выше): В этом сегменте наблюдается снижение цен Это связано с тем, что ликвидность (скорость продажи) домов с большой площадью ниже, а затраты на их содержание выше, из-за чего покупатели отдают предпочтение более компактным домам.

Безналичные расчеты: как отреагировал рынок?

Переход на обязательную систему безналичных расчетов при купле-продаже жилья с апреля и мая 2026 года вызвал у многих опасения, что «цены искусственно вырастут».

Вывод ИМРИ:

Первые два месяца наблюдений показали, что новый порядок не оказал резкого шокового эффекта на рынок, цены остались стабильными. Однако для полной оценки реального и долгосрочного влияния этой меры на рынок недвижимости необходимо дождаться итогов 2-3 кварталов 2026 года. Влияние расчетов в сумах и банковских комиссий на рынок станет более заметным к осенним месяцам.

Продолжайте следить за изменениями на рынке недвижимости столицы вместе с нами!

ТашкентМирободский районСергелийский районИнститут макроэкономических и региональных исследований
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человекаВ Бахмале из-за селя эвакуированы 32 человекаСегодня, 17:44Меры наказания за неправильную перевозку детейМеры наказания за неправильную перевозку детейСегодня, 17:35Тревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникамТревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникамСегодня, 16:28В дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газаВ дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газаСегодня, 15:59В Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валютыВ Намангане раскрыта торговля крупной суммой фальшивой валютыСегодня, 15:40Задержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредитыЗадержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредитыСегодня, 14:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети