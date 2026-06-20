Влияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья Ташкента
Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировал состояние рынка недвижимости столицы по итогам мая 2026 года. Согласно анализу, при формировании цен на рынке фактор местоположения (локации) играет ведущую роль, в то время как недавно введенная система безналичных расчетов пока не вызвала резких колебаний.
Разница в ценах по районам (за 1 м²)
Ремонт жилья и, самое главное, расположение в центре остаются основными критериями ценообразования. Ситуация на первичном рынке резко различается по районам:
Статус района / Название
Средняя цена за 1 м²
Разница по отношению к центру
Мирабادский район (Центр)
$2137
Самая дорогая территория, сохраняется высокий спрос
Сергелийский район (Окраина)
$1070
По сравнению с центром фактически в два раза дешевле
Динамика рынка по количеству комнат
Несмотря на общий годовой рост на вторичном рынке жилья, тенденции различаются в зависимости от площади квартир:
Малые и средние квартиры (1-3 комнатные): В этом сегменте преобладает стабильность. Цены не продемонстрировали ни резкого роста, ни падения — спрос и предложение сбалансированы.
Крупногабаритное жилье (4-комнатное и выше): В этом сегменте наблюдается снижение цен Это связано с тем, что ликвидность (скорость продажи) домов с большой площадью ниже, а затраты на их содержание выше, из-за чего покупатели отдают предпочтение более компактным домам.
Безналичные расчеты: как отреагировал рынок?
Переход на обязательную систему безналичных расчетов при купле-продаже жилья с апреля и мая 2026 года вызвал у многих опасения, что «цены искусственно вырастут».
Вывод ИМРИ:
Первые два месяца наблюдений показали, что новый порядок не оказал резкого шокового эффекта на рынок, цены остались стабильными. Однако для полной оценки реального и долгосрочного влияния этой меры на рынок недвижимости необходимо дождаться итогов 2-3 кварталов 2026 года. Влияние расчетов в сумах и банковских комиссий на рынок станет более заметным к осенним месяцам.
Продолжайте следить за изменениями на рынке недвижимости столицы вместе с нами!
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