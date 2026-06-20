Влияние локации и безналичных расчетов на рынок жилья Ташкента

Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировал состояние рынка недвижимости столицы по итогам мая 2026 года. Согласно анализу, при формировании цен на рынке фактор местоположения (локации) играет ведущую роль, в то время как недавно введенная система безналичных расчетов пока не вызвала резких колебаний.

Разница в ценах по районам (за 1 м²)

Ремонт жилья и, самое главное, расположение в центре остаются основными критериями ценообразования. Ситуация на первичном рынке резко различается по районам:

Статус района / Название Средняя цена за 1 м² Разница по отношению к центру Мирабادский район (Центр) $2137 Самая дорогая территория, сохраняется высокий спрос Сергелийский район (Окраина) $1070 По сравнению с центром фактически в два раза дешевле

Динамика рынка по количеству комнат

Несмотря на общий годовой рост на вторичном рынке жилья, тенденции различаются в зависимости от площади квартир:

Малые и средние квартиры (1-3 комнатные): В этом сегменте преобладает стабильность. Цены не продемонстрировали ни резкого роста, ни падения — спрос и предложение сбалансированы.

Крупногабаритное жилье (4-комнатное и выше): В этом сегменте наблюдается снижение цен Это связано с тем, что ликвидность (скорость продажи) домов с большой площадью ниже, а затраты на их содержание выше, из-за чего покупатели отдают предпочтение более компактным домам.

Безналичные расчеты: как отреагировал рынок?

Переход на обязательную систему безналичных расчетов при купле-продаже жилья с апреля и мая 2026 года вызвал у многих опасения, что «цены искусственно вырастут».

Вывод ИМРИ: Первые два месяца наблюдений показали, что новый порядок не оказал резкого шокового эффекта на рынок, цены остались стабильными. Однако для полной оценки реального и долгосрочного влияния этой меры на рынок недвижимости необходимо дождаться итогов 2-3 кварталов 2026 года. Влияние расчетов в сумах и банковских комиссий на рынок станет более заметным к осенним месяцам.

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