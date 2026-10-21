В Ташкенте мужчина, убегавший от сотрудника ППС, попал под машину (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как возле рынка «Малика» в Ташкенте мужчина врезается в автомобиль BYD Song Plus.

На кадрах видно, как бегущий мужчина после столкновения с машиной встает и продолжает бег. Также видно, что за ним гонится сотрудник патрульно-постовой службы (ППС).

Сообщается, что инцидент произошел на участке Малой кольцевой дороги напротив рынка «Малика».

На данный момент официальных комментариев от ответственных ведомств по поводу случившегося не поступало. Причина, по которой мужчина убегал от сотрудника ППС, и другие детали происшествия остаются неизвестными.